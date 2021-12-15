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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد العمل.. مصرع "عجان" إثر التفاف آلة العجن بشال حول رقبته بسوهاج

صدى البلد

لقي عامل ثلاثيني مصرعه، خنقًا؛ إثر  التفاف الذراع الخاص بآلة العجن بشال الملفوف حول رقبته، وذلك بالمخبز الذي يعمل به "عجان"، بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوصول (محمود. ص. م - 30 سنة - عجان بمخبز - ويقيم دائرة مركز جرجا)، إلى مستشفى جرجا العام، جثة هامدة، ادعاء اختناق.

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وبسؤال كل من والده (صابر. م - 62 سنة - عامل، وسعد. م. ح - 55 سنة - صاحب مخبز - ويقيمان بذات الناحية)، قررا بأنه أثناء عمل المذكور بمخبز ملِك الثاني التف الذراع الخاص بآلة العجن بشال ملفوف حول رقبة المتوفي؛ ما أدى إلى اختناقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود إصابات حول الرقبة وتهتك بالذراع الأيمن، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج لقى مصرعه مصرع عجان مخبز

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