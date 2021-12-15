عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تكنولوجيا: مركز عملاق لإدارة الدولة بالعاصمة الإدارية يعتمد على الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الإصطناعي هو استخدام خاصية الذكاء البشري، ولكن بواسطة أجهزة الحاسب الألي أو بواسطة الحاسبات الضخمة والعملاقة، ومثال على ذلك على عقل الدولة الموجود فى العاصمة الإدارية، وهو منشأ على أحدث التقنيات العالمية وأعلى مستويات التأمين.

وأضاف تامر محمد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن المركز الموجود بالعاصمة الإدارية هو مركز بيانات عملاق مدار بواسطة خاصية الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذا يؤدي إلى سرعة الأداء وبنسبة خطأ قليلة جدا أقل من العقل البشري.

وتابع أنه من أجل أن يكون الذكاء الاصطناعي فعال فيجب أن يعمل البشر معه من صيانة وتطوير، لافتا إلى أن أعلي الوظائف الموجودة فى العالم، سنجد  أن منهم يعتمد على التطوير والتحديث بخاصية الذكاء الاصطناعي، معقبا: “هيكون مطلوب لها شغل في مصر نتيجة بناء المدن الجديدة”.

وأشار إلى أن الميتا فيرس يعتمد على الذكاء الاصطناعي، متابعا أنه سيحدد شكل الشخصية وينقل الحواس البشرية إلى الواقع الافتراضي.

خبير تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي العاصمة الادارية عقل الدولة أحدث التقنيات سرعة الأداء

ترشيحاتنا

رسالة شديدة اللهجة من شوبير ل كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

خبير تكنولوجيا: مركز عملاق لإدارة الدولة بالعاصمة الإدارية يعتمد على الذكاء الاصطناعي

تعرف على قرار موسيماني في القيد الأفريقي قبل مواجهة الرجاء بالسوبر الأفريقي

الوزراء: مصر تقفز 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي 2021 |انفوجراف

بسبب كوليبالي.. النجم الساحلي ينهي أزمته مع النادي الأهلي ويسدد مستحقاته

اليوم.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

دراسة صادمة بشأن فعالية اللقاحات المعتمدة ضد أوميكرون

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

كان هيبلع لسانه .. ميدو يكشف كواليس نجاة نجله من الموت ويشكر الأهلي

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. كيف استعد الأهلي لمواجهة الرجاء في السوبر الأفريقي

فيديو جراف.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ