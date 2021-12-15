خبير تكنولوجيا: مركز عملاق لإدارة الدولة بالعاصمة الإدارية يعتمد على الذكاء الاصطناعي

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الإصطناعي هو استخدام خاصية الذكاء البشري، ولكن بواسطة أجهزة الحاسب الألي أو بواسطة الحاسبات الضخمة والعملاقة، ومثال على ذلك على عقل الدولة الموجود فى العاصمة الإدارية، وهو منشأ على أحدث التقنيات العالمية وأعلى مستويات التأمين.

وأضاف تامر محمد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن المركز الموجود بالعاصمة الإدارية هو مركز بيانات عملاق مدار بواسطة خاصية الذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذا يؤدي إلى سرعة الأداء وبنسبة خطأ قليلة جدا أقل من العقل البشري.

وتابع أنه من أجل أن يكون الذكاء الاصطناعي فعال فيجب أن يعمل البشر معه من صيانة وتطوير، لافتا إلى أن أعلي الوظائف الموجودة فى العالم، سنجد أن منهم يعتمد على التطوير والتحديث بخاصية الذكاء الاصطناعي، معقبا: “هيكون مطلوب لها شغل في مصر نتيجة بناء المدن الجديدة”.

وأشار إلى أن الميتا فيرس يعتمد على الذكاء الاصطناعي، متابعا أنه سيحدد شكل الشخصية وينقل الحواس البشرية إلى الواقع الافتراضي.