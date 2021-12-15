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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن المؤتمر العلمي الخامس للمعهد القومى للملكية الفكرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان المؤتمر العلمي الخامس بعنوان: الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومقرر عام المؤتمر.

ويأتي ذلك انطلاقا من سلسلة المؤتمرات العلمية التي ينظمها المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة .

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ويشير الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن الجامعة  حريصة على دعم المعهد القومي للملكية الفكرية ومؤتمراته، التي  تناقش موضوعات تعالج أمور مرتبطة بالواقع العملي الذى نعيشه وبما يخدم مصالح الاقتصاد القومي، و انطلاقا من الخطة الاستراتيجية للجامعة من خلال ربط الجامعة بالمجتمع والصناعة وتوفير الخدمات العلمية المناسبة له والعمل على إيجاد الحلول للمشكلات التى تواجهه، كما أكد سيادته على أن الملكية الفكرية أصبحت كلمة السر فى ظل جائحة كورونا.


ومن جانبه يؤكد الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومقرر عام المؤتمر أن سبب اختيار موضوع المؤتمر هو أهمية الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر: الدروس المستفادة من التجربة اليابانية ، نظراً لما للملكية الفكرية من دور اقتصادي مهم فى إنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة تساهم في دعم الإنتاج وتعزيز قدراته وتساعد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحدودة لدينا بما يدفع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ولاشك أن جائحة كورونا أوضحت لنا أهمية الملكية الفكرية كما هو واضح في توجيه معظم الدول ميزانيتها للإنفاق على البحث والتطوير للوصول إلى لقاحات وعلاجات لكورونا .

وتتمثل محاور المؤتمر فى الاتى :
١- الرقمنة في العالم المتقدم ودورها في التقدم التكنولوجي والاقتصادي.
٢- حماية حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي.
٣- تحديات الملكية الفكرية في العالم الرقمي.
٤- هل نظم حماية الملكية الفكرية تتطلب التغيير بعد جائحة COVID 19.
٥- الملكية الفكرية والتحول الرقمي في التجربة اليابانية.
٦- حقوق الملكية الفكرية في التعلم عن بعد.
٧- مخاطر الاعتداء علي الملكية الفكرية عبر المنصات الرقمية.
٨- كيف ساهمت الملكية الفكرية في نهضة اليابان اقتصاديا.
٩- الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مصر من منظور مقارن مع اليابانية.
١٠-  طبيعة الملكية الفكرية في الرقمنة.

وفى السياق ذاته أعلن المعهد القومى عن طريق التسجيل بالمؤتمر من خلال إرسال ملخص في حدود صفحتين كحد أقصى عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يكون هناك صفحة للغلاف موضح عليها اسم الباحث (الباحثين) ووظيفته والجهة التى يعمل بها، الفاكس، البريد الالكتروني(لا يزيد عدد الورق عن 20 صفحة مقاس B5)، وترسل الملخصات والبحوث كاملة عن طريق البريد الالكتروني التالي :
[email protected]
على ان يتم ارسال الملخصات قبل منتصف يناير 2022، بحيث يكون القبول المبدئي أول فبراير 2022، كما يتم إرسال الورقة البحثية كاملة أول مارس 2022، هذا وينطلق المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 .
 

جائحة كورونا جامعة حلوان التحول الرقمي المعهد القومى للملكية الفكرية

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