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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ بطل الشتاء في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

حقق فريق بايرن ميونخ، فوزًا كبيرًا على مضيفه شتوتجارت بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب مرسيدس بينز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الألماني.

 

وجاءت خماسية بايرن ميونخ،عن طريق كل من سيرج جنابري (هاتريك) وروبرت ليفاندوفسكي (هدفين).

 

بايرن ميونخ بطل الشتاء في الدوري الألماني

وبهذا الفوز، ابتعد فريق بايرن ميونخ بصدارة الدوري الألماني بفضل فوزه الكاسح على مضيفه شتوتجارت ليضمن بذلك لقب بطل الشتاء في البوندسليجا.

 

وقطع بايرن ميونخ ، خطوة جديدة على طريق حلم التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة العاشرة على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

 

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة من 16 مباراة متفوقًا بفارق 9  نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي خاض 15 مباراة، وتوقف رصيد شتوتجارت عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدمًا بهدف قبل أن ينتفض في الشوط الثاني ويحرز رباعية وسط تألق لافت من جانب سيرج جنابري، وروبرت ليفاندوفسكي.

 

وتقدم جنابري بهدف لبايرن قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة ليروي ساني.

 

وعاد جنابري وسجل الهدف الثاني له وللنادي البافاري في الدقيقة 53 لكن هذه المرة بقدمه اليسرى بعدما تلقى تمريرة من توماس مولر.

 

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة مرت من فوق حارس شتوتجارت، بعدما أمده جنابري بتمريرة حاسمة.

 

وبعد أربع دقائق فقط صنع جنابري الهدف الرابع الذي تكفل ليفاندوفسكي بتسجيله قبل أن ينال جنابري لقب هاتريك في الدقيقة 74 مستغلًا الخروج الخاطئ لفلوريان مولر حارس شتوتجارت.

بايرن ميونخ شتوتجارت بايرن بايرن ميونخ بطل الشتاء الدوري الألماني

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