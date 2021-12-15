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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون بين ماستركارد والبنك الأهلي الكويتي - مصر لزيادة معدلات المعاملات اللاتلامسية

صدى البلد

 أبرم البنك الأهلي الكويتي- مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في مصر، شراكة استراتيجية مع ماستركارد لطرح ملصق الدفع من البنك الأهلي الكويتي "ABK Pay Sticker"، وهو وسيلة دفع دون تلامس بأحدث التقنيات الرقمية، مما يوفر للمستهلكين تجربة دفع سهلة وملائمة، ويلعب دوراً فعالاً في تعزيز الشمول المالي ودفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.

وتشكل هذه التقنية المتطورة إضافة حديثة من نوعها لباقة خدمات البنك الرقمية، كما أنها تأتي استجابة للطلب المتزايد في مصر على تجارب الدفع الرقمي من دون تلامس، وهو ما يتماشى مع جهود البنك المركزي في تحويل البلاد إلى اقتصاد معرفي قائم على منظومة رقمية، كما تعزز الشراكة مع ماستركارد من التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم المعاملات الرقمية إقليمياً.

ويتيح ملصق الدفع ABK Pay Sticker خيار دفع ملائما، تم تصميمه خصيصاً لجعل تجربة التسوق أكثر بساطة وسرعة وأماناً لعملاء البنك الأهلي الكويتي - مصر. 

وتعمل تقنية المدفوعات الرقمية باستخدام ملصق الدفع ABK Pay Sticker الذي تم إطلاقه حديثًا بنفس التكنولوجيا المتبعة ببطاقات الدفع المعززة بتقنية اللاتلامسية، حيث يتم تمرير الملصق فوق ماكينة نقطة البيع لإتمام عملية الدفع.

وتعليقًا على هذه الشراكة مع البنك الأهلي الكويتي- مصر، قال محمد بن عمر، مدير عام ماستركارد في شمال أفريقيا: "نحن نشهد فترة مثيرة فيما يتعلق بالتطور في منظومة الدفع الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك سرعة نمو الاقتصاد الرقمي في مصر، فمع توجه المستهلكين المصريين بشكل متزايد نحو طرق الدفع الآمنة واللاتلامسية نجد أنفسنا متحمسين لدعم البنك الأهلي الكويتي- مصر من خلال حلول الدفع اللاتلامسية المبتكرة، كما نسعى لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد الرقمي في مصر، وتوفير تجارب دفع جديدة وسهلة للتجار وعملاء البنك الأهلي الكويتي- مصر".

وبإمكان العملاء تثبيت ملصق الدفع ABK Pay Sticker  على أي مقتنيات بحوزتهم، مثل محفظة النقود أو الجهة الخلفية للهاتف المحمول، لسهولة الاستخدام كوسيلة دفع فعالة عبر جميع ماكينات نقاط البيع في المنافذ التي تدعم تقنية الدفع اللاتلامسي، والتي لا تتطلب إدخال رقم التعريف الشخصي للمعاملات التي تقل قيمتها عن 600 جنيه، كما يتيح الملصق للعملاء تلقي رسالة نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء، مما يمكنهم من تتبع جميع المدفوعات بدقة.

وقال خالد بركات، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي الكويتي – مصر: “أدى انتشار الوباء إلى اللجوء لاستخدام سبل الدفع الإلكتروني، حيث نشهد اعتمادًا متزايداً على تقنية المدفوعات اللاتلامسية في مصر، ويوفر ملصق الدفع ABK Pay Sticker الراحة والأمان للعملاء عند التسوق، فهو مصمم لمواكبة نمط حياة العملاء، ومن دواعي سرورنا التعاون مع ماستركارد وفريق ابتكار المنتجات لمواصلة العمل على إتاحة "خدمات مصرفية أبسط" وحلول رائدة تثري حياة عملائنا".

جدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر وماستركارد أدخلا بالفعل العديد من التقنيات المبتكرة في مصر وقادا السوق من خلال إطلاق عدة منصات للمدفوعات اللاتلامسية في السنوات الأخيرة.

وكان البنك الأهلي الكويتي- مصر أول بنك يحصل على رخصة المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، وذلك لتمكين العملاء من التسجيل إلكترونياً (E-KYC) والتحقق من هويتهم وصحة بياناتهم عند التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للبنك.

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