بعروض رياضية وفنية.. مطروح تحتفل بالعيد القومي على كورنيش روميل |شاهد

لليوم الثاني

انطلقت اليوم الأربعاء، احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي للمحافظة على كورنيش منطقة روميل بمدينة مرسى مطروح.. والذى يواكب الذكرى الـ 106 لمعركة وادي ماجد وانتصار أهالي مطروح عام 1915 على قوات جيش الاحتلال الإنجليزي.

حيث بدأ طابور العرض والذى يضم عروضا رياضية وفنية وعرضا للسيارات يضم كافة مجالس المدن ومديريات الخدمات وعددا من الجمعيات وطلاب المدارس.

كما ضم طابور العرض عزف الموسيقى العسكرية للأغاني الوطنية ابتهاجا بهذه الذكرى الغالية على نفوس أهل مطروح، كما تواجد خلال الاحتفالية عدد من الفرسان كرمز من رموز المعركة . .

كانت قد انطلقت أمس الثلاثاء، الاحتفالات الرسمية لمحافظة مطروح بالعيد القومي للمحافظة والذى يواكب الذكرى الـ106 لمعركة وادي ماجد وانتصار أهالي مطروح عام 1915 على قوات جيش الاحتلال الإنجليزي، وذلك بعد تعديل الموعد من 24 أغسطس وعودته إلى موعده الأصلي 15 ديسمبر.

حيث تسلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشعلة من أحد الفرسان ليعلن بدء مظاهر احتفال محافظ مطروح بالعيد القومى بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس ،النواب .

وبدأت الاحتفالات بعزف الموسيقى العسكرية للأغاني الوطنية من أمام ديوان عام المحافظة، ابتهاجا بهذه الذكرى الغالية على نفوس أهل مطروح، واستقبل المحافظ الضيوف والقيادات وتم ، إيقاد الشعله وبداية الاحتفالات الرسمية من أمام ديوان عام محافظة مطروح .

كما تواجد خلال الاحتفالية عدد من الفرسان كرمز من رموز المعركة وقام المحافظ بالتقاط الصور التذكارية مع الضيوف .

https://fb.watch/9VvD5cim6p/

https://fb.watch/9VvD5cim6p/