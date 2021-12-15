إطلاق المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة ودخول مواد البناء غدا.. شاهد

وجه سهيل السقا مسئول إحدى شركات المقاولات المشاركة فى إعادة إعمار غزة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة إطلاق المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة وعلى العطاء السخى للأشقاء الفلسطينين فى غزة .



وأوضح سهيل السقا ، خلال تقرير خاص والتى أذاعته فضائية إكسترا نيوز، أن تم انجاز المرحلة الأولى وهم بصدد اطلاق المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة فى منطقة 100 لاهية وحتى دوار الواحة بعرض 40 مترا.



ولفت سهيل السقا ، إلى أن اطلاق المرحلة الثانية شمل انشاء بنية تحتية كاملة من خدمات كهرباء ، إنارة ، صرف صحى ، ومن المقرر دخول المواد اللازمة لخدمات البنية التحتية من الحديد ، الأسمنت بداية من غد الخميس .