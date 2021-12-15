حبس عاطل بعد ضبطه بكمية من مخدر البانجو قبل ترويجه بشبين القناطر

أمرت نيابة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطه بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.



كما أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالركز بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحا لممارسة تجارته الأثمة.



وجرى إخطار اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق من ضباط مباحث المديرية ومباحث مركز شرطة شبين القناطر وتمكنوا من ضبط "س.ا.ا"، 30 عام عاطل مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، سبق اتهامه في 3 قضايا (قتل ومخدرات وسلاح)، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 160 جنيه وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.