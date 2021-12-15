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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

غير متوقعة.. فوائد تمشيط الشعر يوميا

صدى البلد

تمامًا مثل تفريش أسنانك يوميًا، من المهم تمشيط شعرك كل يوم. صدق أو لا تصدق ، هذا النشاط البسيط يمكن أن يفعل المعجزات لشعرك - روتين العناية بالشعر الوحيد الذي يجب عليك اتباعه دينياً بشكل يومي.

 

يقول Arthi Raguram ، مؤسس شركة Deyga Organics ، إن الأشخاص ذوي الشعر الجاف أو المعرضين لتساقط الشعر يترددون في التمشيط لتجنب فقدان خيوط إضافية.

 

لكن تمشيط الشعر ليس مجرد ممارسة للعناية الذاتية حيث أن له فوائد علمية واضحة. يعتبر تمشيط الشعر مرتين يوميًا - مرة في الصباح ومرة ​​في المساء قبل النوم - أمرًا معتادًا. يمكن أن يختلف التردد من شخص لآخر ، حسب طول الشعر وملمسه. على سبيل المثال ، يجب على الأشخاص ذوي الشعر الطويل أن يقوموا بتمشيط الشعر ثلاث مرات يوميًا على الأقل لمنع العقد والتكسر ، "كما تنصح.

 

يعمل التمشيط على الشعيرات الدموية في فروة الرأس ، مما يساعد في نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى بصيلات الشعر بشكل فعال ، وبالتالي تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس ، وتغذية جذور الشعر ، وتعزيز النمو ، والمساعدة في تقليل تساقط الشعر.

 

تفرز الغدد الدهنية في فروة الرأس دهونًا تلطّف الشعر وتحميه بشكل طبيعي. يحفز التمشيط الغدد الدهنية ويضمن توزيع الزيوت الطبيعية بشكل صحيح من الزهم إلى جذور الشعر ، على طول جذع الشعرة. وبالتالي ، يحافظ التمشيط على فروة رأس صحية ويخلق التوازن الصحيح لدرجة الحموضة.

 

* يقشر فروة الرأس

يساعد التمشيط المنتظم على تنظيف الشعر القديم وخلايا الجلد الميتة وبقايا منتجات الشعر والأوساخ والرواسب الأخرى الموجودة في جذر شعرك وفروة رأسك. يعمل التمشيط على إزالة انسداد مسام فروة الرأس ، مما يسمح لفروة الرأس والشعر بالتنفس وتجديد الشعر الباهت والقشرة.

يضيف كثافة للشعر

يساعد تمشيط الشعر من وقت لآخر في الحفاظ على لمعانه وتعزيز حجمه والحفاظ على ارتداده لأن الشعر يبدو صحيًا ومنتعشًا. كما أن التمشيط يمنع تراكم الشعر المتساقط الذي يؤدي إلى التشابك أو العقد. يمكن للأشخاص الذين يعانون من فروة الرأس الدهنية الاستفادة من التمشيط المنتظم لأن المشط يوزع الزيوت الطبيعية ويجعل الشعر يبدو أقل دهنية.

 

تمشيط الشعر بالطريقة الصحيحة

1. حدد الأدوات المناسبة

استخدم مشطًا خشبيًا (ويفضل أن يكون مصنوعًا من خشب الورد) لأنه مضاد للكهرباء الساكنة ، على عكس الأمشاط البلاستيكية التي تجعل الشعر مجعدًا وهشًا وعرضة للتلف. علاوة على ذلك ، لا تشد الأمشاط الخشبية شعرك أو تخدش فروة الرأس أثناء فك تشابك الشعر.

 تبدأي في تمشيط الشعر من الجذور

لضمان تجربة خالية من التلف ، مشطي شعرك في أقسام وابدئي في منتصف الشعر. سيؤدي الانتقال من أعلى إلى أسفل إلى التكسر ، لذا استمري في تحريك شعرك لأعلى حتى تصل إلى فروة رأسك ، ثم مشطي الطول بالكامل.

3. لا تمشط الشعر الرطب

الشعر المبلل شديد الحساسية للتكسر. تأكد دائمًا من تجفيف الشعر في الهواء أو تجفيفه بالمجفف قبل استخدام المشط.

تساقط الشعر فروة الرأس تمشيط الشعر عناية بالشعر بصيلات الشعر

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