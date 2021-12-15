عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكشف عن 13 ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني والقبطي والإسلامي بسوهاج

الكشف عن أكثر من
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني

توصلت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة، إلى الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا ترجع إلى العصر البطلمي وبداية العصر الروماني، والعصرين القبطي و الإسلامي، وذلك أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الشيخ حمد الأثرية بالقرب من معبد أتريبس غرب محافظة سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تلك الأوستراكات (كسرات أواني فخارية) عليها كتابات باللغة المصرية القديمة في صورة خطوط ديموطيقية وهيراطيقية وهيروغليفية، أو في صورة الكتابة اليونانية والقبطية والعربية، مؤكدا على أهمية هذا الاكتشاف حيث أنه يتيح الفرصة أمام الباحثين لدراسة الحياة الاقتصادية لمدينة أتريبس، وتعاملات سكان المدينة خلال عصورها القديمة، كما يسلط الضوء على أهمية الموقع الأثري باعتباره ثاني أهم مصدر للأوستراكات المكتشفة بعد موقع دير المدينة غرب الأقصر، مشيرًا إلى أن تلك الكتابات تشير إلى التعاملات المالية التي تمت خلال هذه الفترة مثل حسابات النقود والقمح والخبز، كما احتوت على قوائم بأسماء عدد من الأشخاص وعائلاتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريستيان لايتس رئيس البعثة من الجانب الألماني، أن اعضاء البعثة يعكفون على فحص ودراسة الاوستراكات بعناية للوصول إلى معرفة المجتمع ونشاطاته في تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر، حيث إن الكتابات الموجودة على بعض الأوستراكات أظهرت احتمالية انتمائها إلى مدرسة لتعليم الديموطيقية والهيراطيقية والهيروغليفية واليونانية.

وأشار محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، إلى أن البعثة توصلت أيضا إلى عدد من الأوستراكات اليونانية ترجع إلى نهاية العصر الروماني أو العصر البيزنطي ( الفترة من القرن الثالث حتى القرن السادس الميلادي) ، كما استمر وجودها حتى بعد الفتح العربي لمصر (الفترة من القرن السابع إلى القرن التاسع الميلادي).

جدير بالذكر أن أتريبس تعد من إحدى المدن الأثرية القديمة التابعة للإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، وتقع على الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من الحافة الصحراوية جنوب غرب مدينة سوهاج بحوالي ٧ كم. ويرجع الأصل في تسميتها للكلمة المصرية القديمة (حوت ربيت) بمعنى مقر الالهة ربيت، ثم أصبحت في اليونانية "اتريبس"وفي القبطية "اتريبة" أو "ادريبة" وثالوث المدينة الالهة (ربيت وزوجها مين والطفل كولنتيس).

الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني و القبطي والإسلامي
الكشف عن أكثر من ١٣ ألف أوستراكا العصر البطلمي العصر الروماني العصر القبطي الإسلامي سوهاج منطقة الشيخ حمد الأثرية

ترشيحاتنا

أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفيري الإمارات وليبيا في تركيا

انهيار تاريخي.. الليرة التركية تقترب من الهاوية

كلوب عن جدل كأس الأمم الأفريقية: "لن أجيب عن السؤال"

تحف نادرة.. وزيري يكشف للنائب العام قيمة الآثار المضبوطة في شقة الزمالك

ننشر أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

رسميا..الطويلة يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رفقة 15 خبيرا بينهم 3 وزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط عضويتي المحاميين المتهمين بقضية حادث الشيخ زايد.. في هذه الحالة

أفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

اتفرج ببلاش .. 3 قنوات مجانية تعلن إذاعة مباراة مصر وتونس اليوم

الصحة تعلن قائمة الفحوصات الطبية المجانية لكبار السن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

فيديو

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ