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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الرسوم المتحركة.. دار الإفتاء تحسم الجدل| فيديو

حكم الرسوم المتحركة
حكم الرسوم المتحركة

حكم الرسوم المتحركة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول السائل: ما حكم الألعاب الإلكترونية التي تحتوى على صور إنسان وحيوانات؟.

حكم الرسوم المتحركة

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "السؤال بهذه الكيفية خطأ فإما أن يكون سؤالك عن اللعبة وإما عن الرسوم المتحركة، فإن كان الرسوم المتحركة فلا يوجد فيها مانع شرعا".

وتابع: “الرسم بشكل عام مباح ولا علاقة له بالتماثيل التي كانت تعبد من دون الله والتي نهي عنها، ومن هذه التماثيل ما كان جماد لا رسم فيه ولا تجسيم لكن التحريم ورد لإشراكها في العبادة مع الله، مؤكداً أن مثل هذه الرسوم المتحركة لا يوجد منها مانع شرعاً مادام الموضوع مباح لا يدعوا لسيء الأخلاق أو خلافه.

حكم الرسوم المتحركة

حكم الرسوم المتحركة.. وقد يتبادر إلى ذهن الكثير من طلاب كلية فنون جميلة بعض الأسئلة الخاصة بالفن التشكيلي والرسوم ومدى وقوعها في دائرة التحريم..  وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سائل يقول: ما حكم الرسوم المتحركة وتعلمها؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الرسوم المتحركة لا حرمة فيها لانتقاء علة التحريم، وهي مضاهات  خلق الله تعالى، أو عبادتها، مشيراً إلى أنه إذا تجنب الإنسان ذلك تعود إلى قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.

ولفت عاشور إلى أنه لا يتصور أن يعبد الإنسان الرسوم أو يقصد بها مضاهات خلق الله، لذا فهي مباحة وتعلمها كذلك مباح.

حكم الرسوم المتحركة.. الإفتاء: مباحة بشرطين

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هل الرسوم المتحركة حرام

وفي إجابته على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر يقول: هل القصص والرسوم المتحركة حلال أم حرام مع ذكر دلائل وأحاديث؟.. قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسوم المتحركة في حد ذاتها ليست حرامًا، لكن إذا تم استخدامها في اخراج فيلم بورنو مثلًا عن طريق الرسوم المتحركة، ففي هذه الحالة يكون "السكس تون" حرامًا رسمه وفعله، وكذلك، يقول ممدوح، إذا كانت اللعبة تحض على الفواحش أو تزرع مفاهيم مرفوضة شرعًا وعرفًا، فهو محرم، ليس لأن الرسم محرم، ولكن لأن ما يؤدي إليه الرسم ورسالته وأُثره السلبي يجعله محرمًا.

وأكد ممدوح، أن الرسم في ذاته جائز عند المالكية وهو ما عليه الرأي في دار الإفتاء، وأشار أيضًا إلى أن الرسم الإلكتروني ليس رسمًا حقيقيًا فليس فيه انشاء، ولذا فهو أخف كثيرًا من الرسم الحقيقي.

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