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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

النني
النني

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ارسنال

وضم تشكيل ارسنال كل من:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - بين وايت - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - جابريال مارتينيلي - مارتين أوديجارد - بوكايو ساكا

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت

ويجلس المحترف المصري محمد النني، على مقاعد بدلاء ارسنال في مباراة اليوم.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات مقعل فريق ارسنال

الدوري الإنجليزي محمد النني وست هام أرسنال أرتيتا

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