حصاد 2021.. "اللعبة وليه لأ وأنصاف مجانين وموضوع عائلي" دراما المنصات تسيطر

شهدت المنصات هذا العام 2021 رواجاً شديداً من قبل الجمهور الذى حرص على الاشتراك فيها ، خاصة وانها أصبحت تقدم مادة درامية دسمة ، سواء فى الكم أو الكيف ، حيث تميزت المنصات الالكترونية بتقديم محتوى فنى متعدد ذات طابع فنى خاص .

وبلا شك ان المنصات الالكترونية فى عام 2021 كانت حريصة على تقديم أعمال فنية سواء مصرية أو عربية أو اجنية من انتاجها الخاص ، أو الحصول على حقوق أعمال سينمائية أو درامية سبق وان تم عرضها .

وتعد مصر من أكبر الدول التى كانت المنصات تستهدف جمهور ، لذا فقد تم صنع عدد من الأعمال خصيصاً لها خلال عام 2021 ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال .

اللعبة 2 :

كان من أوئل الاعمال الفنية التى عرضت هذا العام على المنصات هو مسلسل اللعبة 2 ، والذى حقق نجاحاً كبيراً .

العمل عرض فى أوائل شهر يناير من عام 2021 ، وقام ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف من إخرج معتز التونى ، وعرض على منصة شاهد .

دراما كوين :

من أوائل الاعمال التى طرحت هذا العام عبر المنصات هو مسلسل دراما كوين ، والذى قامت منصة نتفلكس العالمية بطرحه .

مسلسل دراما كوين ، قامت ببطولته الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا مقدمة البرنامج الكوميدي الشهير "لايف من الدوبلكس" ، بجانب عدد من الفنانين ابرزهم باسم سمرة، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، وأسامة عبد الله، ومن تأليف أبلة فاهيتا، محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت .

وقد عرض العمل عبر منصة نتفلكس في 190 دولة وترجمته لـ32 لغة ، وقد وضعت الدميه الشهيرة صوتها علي الترجمة باللغة الانجليزية ، ودرات احداثه في ٦ حلقات فقط ، في اطار كوميدي ، حيث تتورط الدمية الشهيرة في جريمة مما يدفعها الي محاولة اثبات براءتها .

المسلسل من إخراج خالد مرعي وتأليف كل من محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت .

لية لا 2 :

واحد من ابرز الاعمال التى عرضت على المنصات هذا العام ، وهو الجزء الثانى من مسلسل لية لا2 ، وقد تمكن العمل بالرغم من عرضه على منصة من تحقيق نحاجاً كبيراً وتاثير فى المجتمع ، حيث تم زيادة طلبات الكفالة فى مصر بحسب ما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى .

مسلسل ليه لا 2 يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

شقة 6 :

كان شقة 6 من ابرز الأعمال التى عرضت على المنصات هذا العام ، وعلى الرغم من الجدل الذى أحدثه العمل بسبب نهايته ، الا انه حقق نجاحاً جماهيرياً .

مسلسل " شقة 6 “ ينتمى إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف، وهو من بطولة روبى وأحمد حاتم ورحاب الجمل وصلاح عبد الله ، وتأليف ورشة كتابة مكونة من 4 مؤلفين هم سعاد القاضي، محمود وحيد، رفيق القاضي، نبيل شعيب ، وإخراج محمود كامل .

60 دقيقة :

من الأعمال التى حظت على إشادة هو مسلسل 60 دقيقة ، وهو من تأليف الكاتب محمد هشام عبية ، وقد تميز العمل بطرحه موضوعات جديدة على الدراما المصرية ، بالإضافة الى انه ينمتى الى الدراما النفسية .

مسلسل 60 دقيقة من بطولة ياسمين رئيس وسوسن بدر وشيرين رضا ومحمود نصر ، ومن إخراج مريم الأحمدى .

أنصاف مجانين :

مسلسل أنصاف مجانين ينتمى هو الأخر الى الدراما النفسية ، وقد تم طرح موسمين منه هذا العام ، حيث طرح الموسم الاول فى يناير ، إما الموسم الجديد فقد تم طرحة فى ديسمبر الحالى ، وبلغ عدد حلقات كل موسم 12 حلقة .

المسلسل شارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم أحمد خالد صالح وأسماء جلال وصدقى صخر .

ستات بيت المعادى :

من الاعمال التى تم طرحها فى أواخر عام 2021 ، وهو مسلسل ستات بيت العادى المأخوذ عن المسلسل الاجنبى why women kill .

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول مجموعة من المساء يسكن فى نفس المنزل عبر 3 أزمنة مختلفة ويتعرضن للخيانة، مما يدفعهم جميعاً إلى قتل أزواجهن.

تقوم ببطولة مسلسل ستات بيت المعادى 4 فنانات هن كندة علوش وانتصار وإنجى المقدم وتارا عماد ، ومن إخراج محمد سلامة .

موضوع عائلى :

يعد موضوع عائلى إيضاً من أواخر الاعمال التى طرحت فى الاسابيع الأخيرة من عام 2021 ، وهى البطولة الاولى للفنان ماجد الكدوانى فى الدراما التليفزيونية ، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً ، وشارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم سما إبراهيم ورنا رئيس .

الحرامى 2 :

من الاعمال التى انتجت خصيصاً الى المنصات إيضاً هذا العام 2021 هو الجزء الثانى من مسلسل الحرامى 2 ، والذى قام ببطولته أحمد داش ورانيا يوسف وبيومى فؤاد .