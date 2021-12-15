عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش عارفني.. إيهاب توفيق يروي كواليس كوميدية عن أغنية «بحبك يا اسمراني»

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

كشف الفنان إيهاب توفيق، كواليس تسجيل وغناء اغنية بحبك يا اسمراني، قائلا:" الاغنية دي لما نزلت كسرت الدنيا".


وقال إيهاب توفيق في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :"  امكنش حد عارف إن أنا اللي بغني  الاغنية ".

 

وأضاف إيهاب توفيق:" الاغنية كانت في البوم لقاء النجوم 1 وكان هناك  مطربين اخرين مشاركين في الألبوم وكان يتم وضع اسم الشركة المنتجة واسماء كل المشاركين في الالبوم على الشريط ".

 

وتابع إيهاب توفيق:" لما كنت بمشي في الشارع بلاقي الناس كلها مشغلة الاغنية ومحدش عارفني إني انا اللي بغنيها ".


وتابع إيهاب توفيق:"    في ألبوم بحبك يا اسمراني كان هناك ناس بتلعب كورة بطريقة كوميدية في خلفية  الكليب، وفي وقت تصوير الأغنية كان لازم نصورها في فيديو عشان تتذاع في التلفزيون ودي كانا الإمكانيات وقتها".

ايهاب توفيق أمير كرارة الألبوم يا اسمراني اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بعد تطبيق القانون..مكافحة الإدمان: لن يتم فصل الموظف المتعاطي في هذه الحالة

السجن عامين للزوجة.. عقوبات الزنا بالقانون| وحالة واحدة تنقذ المرأة من الحبس

انفتاح وتطور كبير.. إلهام شاهين: "مكنتش أحلم ألبس فستان سواريه في السعودية"

رئيس "لجنة مكافحة كورونا": 70% من حالات كورونا في مصر بسيطة

كفاية موت وحوادث| طلب عاجل من بسمة وهبة للبرلمان بسبب المخدرات ..فيديو

فاوتشي: لا نحتاج إلى تغيير لقاحات كورونا لمواجهة أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

تامر أمين عن "فصل الموظف متعاطي المخدرات": لو تركناه يبقي حرام علينا.. فيديو

وفقا للحسابات الفلكية.. بداية فصل الشتاء بعد 6 أيام

بـ تحذير عاجل من الأرصاد .. تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد

انقطاع جديد لخدمات الويب من أمازون.. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستجرام عالميا

المركزي يصدر تعليمات للبنوك باعدام الديون غير المنتظمة لضبط أصول الجهاز المصرفي

لتوطين التكنولوجيا والصناعات..مصر ترفع شعار الاعتماد على النفس في تحلية المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوة إستراتيجية لتنمية العلاقات مع دول حوض شرق المتوسط

كانت واخدة قرض من دبي وهربانة.. ما سر طلاق مصطفى فهمي فاتن موسى فجأة ؟

فيديو

انحدارة وانتكاسة .. الداعية العراقي جعفر الإبراهيمي يهين محمد رمضان "فيديو"

نهايات غريبة .. نجمات انفصلن عن أزواجهن في ٢٠٢١

الأرصاد الجوية تعلن استمرار الانخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار |فيديو

فيديوجراف.. وسط المعازيم.. عروسان يحلقان شعريهما بالكامل أثناء زفافهما

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ