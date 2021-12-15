محدش عارفني.. إيهاب توفيق يروي كواليس كوميدية عن أغنية «بحبك يا اسمراني»

كشف الفنان إيهاب توفيق، كواليس تسجيل وغناء اغنية بحبك يا اسمراني، قائلا:" الاغنية دي لما نزلت كسرت الدنيا".



وقال إيهاب توفيق في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" امكنش حد عارف إن أنا اللي بغني الاغنية ".

وأضاف إيهاب توفيق:" الاغنية كانت في البوم لقاء النجوم 1 وكان هناك مطربين اخرين مشاركين في الألبوم وكان يتم وضع اسم الشركة المنتجة واسماء كل المشاركين في الالبوم على الشريط ".

وتابع إيهاب توفيق:" لما كنت بمشي في الشارع بلاقي الناس كلها مشغلة الاغنية ومحدش عارفني إني انا اللي بغنيها ".



وتابع إيهاب توفيق:" في ألبوم بحبك يا اسمراني كان هناك ناس بتلعب كورة بطريقة كوميدية في خلفية الكليب، وفي وقت تصوير الأغنية كان لازم نصورها في فيديو عشان تتذاع في التلفزيون ودي كانا الإمكانيات وقتها".