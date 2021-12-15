أخبار البرلمان| السجن والغرامة في انتظار مزور شهادات كورونا.. وعقوبات جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 11:51 م 12/15/2021 11:51:32 PM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين: كيف حمى مشروع قانون العمل الجديد الموظفين من الفصل الإداري؟ 3 أيام خصما من الأجر.. عقوبات جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد برلماني: لقاء السيسي مع المجلس الأعلى للجامعات خطوة للمستقبل السجن 10 سنوات.. عقوبات رادعة لمزور شهادات كورونا بعد القبض عليه بعد التوجيه الرئاسي.. برلماني: مبادرة حياة كريمة انطلاقة الريف المصري نحو التطور بعد التوجيه الرئاسي.. برلماني يوضح جهود السيسي في دعم المواطنين «لأخذه أسمدة على أطيان منزوعة ملكيتها».. قصة استجواب عمدة الفيوم في عصر الملك فؤاد| نوستالجيا خلي بالك.. هذه عقوبات الزنا بأنواعها طباعة شارك المجلس الاعلى للجامعات حياة كريمة مصري مبادرة حياة كريمة قانون العمل الجديد زنا الأعلى للجامعات