ما هو عذاب القبر؟ علي جمعة يجيب |فيديو

ما هو عذاب القبر .. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن عذاب القبر ونعيمه ثابتٌ بالنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة؛ منها قولُه تعالى في حَالِ آلِ فرعون: «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا» [غافر: 46] أي: في القبر.

واستشهد «جمعة» خلال فيديو له عبر صفحته على الفيسبوك، بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ» رواه الترمذي، وغيرُ ذلك كثير، مؤكدًا أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بإجماع المسلمين وهو من الأمور الغيبية التي دلت عليها بعض الآيات والأحاديث النبوية.

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سيدة تبلغ من العمر 90 عامًا، تقول: "عندما يموت الإنسان كيف يكون عذاب القبر؟ وماهو البرزخ، وهل لي أن أتيمم لكون الوضوء شاقا بالنسبة لي.

أجاب جمعة، خلال حواره على فضائية "سي بي سي"، أنه يجوز لكِ التيمم بالضرب على قطعة رخامة أو زلطة".

وأوضح أن عذاب القبر كما ورد في الآثار والحديث، أن الميت لا يكن مبسوطا ويكون مستاءً، ويشم رائحة كريهة، ونعيم القبر هو السعادة والسرور، بينما البرزخ هو المكان الذي تصعد إليه الأرواح.

وقال إنه لا يمكن القول بإنكار «عذاب القبر» حيث إنه تمت الإشارة إليه في عدد من آيات القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة.