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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استمرار جرائم الحوثي والتحالف يقف بالمرصاد.. اعتراض وتدمير صواريخ في اتجاه السعودية.. وقصف يستهدف أهدافا مشروعة في صنعاء.. والمجتمع الدولي يوجه الاتهامات للحوثيين

اليمن
اليمن

*محاولات حوثية لقصف الأراضي السعودية 

*التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صواريخ حوثية اتجاه السعودية 

*الأمم المتحدة: ارتفاع مستوى المعاناة الإنسانية بسبب استمرار الهجوم الحوثي

 

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية أزال في صنعاء.

وقال التحالف بقيادة السعودية إنه تم تدمير كهفين جبليين تم إنشاؤهما لتخزين الصواريخ، إضافة إلى تدمير 4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة.

وبدأ التحالف العربي عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيراً إلى أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وشدد التحالف بقيادة السعودية على أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

وفي وقت سابق، أفاد التحالف بأن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في وقت سابق تنفيذ 28 استهدافاً ضد مليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات بمأرب والجوف دمرت 14 آلية عسكرية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 140 عنصراً.

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 29 عملية استهدفت مليشيات الحوثي، مؤكدا القضاء على أكثر من 165 عنصرا منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء السعودية “واس” عن التحالف قوله: "نفذنا 24 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.. الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

وأضاف التحالف: "نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، لافتا إلى أن "عمليات الساحل الغربي استهدفت 4 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وقضت على أكثر من 25 عنصرا إرهابيا".

وكان التحالف العربي أعلن، أمس الثلاثاء، بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية في صنعاء.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد، مشيرًا إلى أن عملية القصف الجوي في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم "الأربعاء"، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف العربي: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، والعملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها مليشيات الحوثي من اليمن.

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، والعملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأفاد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاربعاء، باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة أبها السعودية.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن مليشيات الحوثي استخدمت مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين الباليستيين لاستهداف المدنيين.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، سقوط قذيفة صاروخية بالمنطقة الصناعية في جازان جنوبي السعودية، أطلقتها مليشيات الحوثي من اليمن كما أعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف في بيانه "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، والعملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفيما يخص المجتمع الدولي، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي ارتفاع مستوى المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني جراء استمرار الهجوم الحوثي الوحشي على المدن والتجمعات السكنية ومخيمات النازحين، بما في ذلك في محافظات مأرب والحديدة وشبوة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها محافظة تعز جراء الحصار والقصف الممنهج والقنص وقطع الطرقات واختطاف المدنيين.


جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عقدت الثلاثاء الماضي حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.


وأشار السعدي إلى نزوح أكثر من 17 ألف أسرة جراء الهجمات والتصعيد الحوثي الأخير، بما في ذلك نزوح أكثر من 25 ألف مدني نتيجة التوسع الحوثي الأخير في محافظة الحديدة، في انتهاك صارخ لاتفاق ستوكهولم الذي عملت الميليشيات الحوثية على تعطيله وعرقلة تنفيذه.


ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ، المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية والوقوف إلى جانبها لتجاوز المصاعب والتحديات الاقتصادية جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني من قبل الميليشيات الحوثية، بما في ذلك تقديم الدعم العاجل للإسهام في إنجاح خطط الحكومة لتنفيذ الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة.

 

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