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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة خاصة من داخل القطب الجنوبي لكل المصريين.. تفاصيل

صدى البلد


وجه الباحث المصري أحمد محمد سليمان، رسالة للمصريين من القطب الجنوبي، قائلا: " أحييكم من أبرد وأبعد مكان على كوكب الأرض من القطب الجنوبي، متابعا: الشمس هنا لا تغيب ومتواجدة طوال الـ 24 ساعة.

 

وأضاف “أحمد سليمان” من خلال رسالة مسجلة ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”، : بالرغم من سطوع أشعة الشمس المستمر إلا أن درجة الحرارة هنا تصل إلى 51 تحت الصفر، متابعا: في عام  في 2015 تم اختياري من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، للإنضمام لهم، وتم اختيارى للسنة الثانية لكي أشارك في أعظم التجارب العلمية.

 

وأردف: نقوم بالبحث عن اللحظات الأولى لإنشاء الكون، بداية من لحظة الإنفجار العظيم، متابعا: نحاول أن نصل إلى بداية الكون ومعرفة أسراره.

 

واستطرد: " فخور برفع علم بلدي في القطب الجنوبي للعام الثاني على التوالي، وفخور بمشاركتي في هذه التجربة العظيمة.


 

القطب الجنوبي كوكب الارض معكم منى الشاذلى وكالة الفضاء الأمريكية اخبار التوك شو

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