رسالة خاصة من داخل القطب الجنوبي لكل المصريين.. تفاصيل



وجه الباحث المصري أحمد محمد سليمان، رسالة للمصريين من القطب الجنوبي، قائلا: " أحييكم من أبرد وأبعد مكان على كوكب الأرض من القطب الجنوبي، متابعا: الشمس هنا لا تغيب ومتواجدة طوال الـ 24 ساعة.

وأضاف “أحمد سليمان” من خلال رسالة مسجلة ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”، : بالرغم من سطوع أشعة الشمس المستمر إلا أن درجة الحرارة هنا تصل إلى 51 تحت الصفر، متابعا: في عام في 2015 تم اختياري من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، للإنضمام لهم، وتم اختيارى للسنة الثانية لكي أشارك في أعظم التجارب العلمية.

وأردف: نقوم بالبحث عن اللحظات الأولى لإنشاء الكون، بداية من لحظة الإنفجار العظيم، متابعا: نحاول أن نصل إلى بداية الكون ومعرفة أسراره.

واستطرد: " فخور برفع علم بلدي في القطب الجنوبي للعام الثاني على التوالي، وفخور بمشاركتي في هذه التجربة العظيمة.



