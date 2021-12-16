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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق كاسح للمنتخب.. تاريخ مواجهات الفراعنة وقطر منذ 89

صدى البلد

 

تنطلق مباراة المنتخب الأول أمام قطر لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب السبت المقبل بإستاد 974 ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

 

وتعد تلك المواجهة هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .

 

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.

 

والتقى المنتخبان في يوليو من عام 1989، وتعادل المنتخبان بثلاثة أهداف لمثلهما، حيث تقدم منتخب قطر بهدفي منصور مفتاح، قبل أن يحرز أيمن شوقي هدف المنتخب ثم يضيف محمد العامري الهدف الثالث لقطر، في حين سجل أشرف قاسم هدفين من ضربتي جزاء في الدقائق 76 و79 من زمن المباراة.

 

وحقق منتخب مصر الفوز في ثاني مبارياته امام قطر بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت عام 1989، استعدادا لمواجهة الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990، وفاز المنتخب بهدفي أيمن شوقي وحسام حسن.

 

وحقق المنتخب ثاني فوز في عام 2000 على قطر، بهدف نظيف سجله طارق السعيد، قبل أن يحقق المنتخبان التعادل في لقاء ودي بهدفين لكل فريق عام 2001.

 

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا امام قطر بستة أهداف نظيفة في مباراة أقيمت عام 2003، حيث سجل جمال حمزة هاتريك، وطارق السيد وعبد الحليم علي ومدافع قطر في مرماه هدفًا في مرماه.

والتقي المنتخبان في بطولة لوزان والتي أقيمت عام 2007 بمشاركة مصر وقطر والإمارات والكويت وتوج المنتخب المصري بها حيث فازت مصر على العنابي بخماسية نظيفة بفضل هدفي محمد أبو تريكة وعمر زكي وهدفًا لأسامة حسني.

 

انتهت  مباراة منتخب مصر ومنافسة التونسي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

 

تفاصيل المباراة..


استحوذ منتخب تونس على الكرة منذ ضربة البداية في اللقاء، وحصل على ركنية في الربع ساعة الأولى ولكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

 

نظم المنتخب الوطني هجمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 15، ولكن لم تكتمل بسبب تضيق منتخب تونس دفاعاتهم على الفراعنة٫
 

توغل منتخب تونس بين دفاعات نظيره المصري، ونظم هجمة مميزة في الدقيقة ٢١ من عمر المباراة ولكن تمكن الدفاع المصري من اقتناص الكرة ولكن خرجت لركنية وتكررت الخطورة على مرمى محمد الشناوي.

 

بدأ منتخب مصر في الإعتماد على بداية الهجمة من منطقة جزائهم لاستدراج المنتخب التونس، ووصلوا بالكرة لمنطقة جزاء المنتخب التونسي، ولكن استطاع الدفاع ان يسيطر على الكرة وخروجها لصالحهم لتصبح ركلة مرمى.

 

وتعرض ياسين برياح لاعب منتخب تونس لإصابة خفيفة في الدقيقة ٢٥ من عمر المباراة، وتوقف اللقاء لعلاج اللاعب وبالفعل استفاق اللاعب واستمر في المشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

 

حاول منتخب تونس اللعب من خلف مدافعي الفراعنة في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة ونظما هجمة، ولكن كان لها الشناوي بالمرصاد وتمكن من التقاط الكرة قبل المهاجم ومنع خطورة على مرماه.

 

ولجأ أحمد حجازي مدافع منتخب مصر للتسديد من خارج المرمى وبالفعل شكل خطورة على مرمى منتخب تونس في الدقيقة ٣٤ من عمر المباراة، ولكن تمكن معز حسن حارس مرمى تونس من التقاط الكرة.

 

حصل منتخب تونس على ركلة ركنية أخرى في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة، ولكن كالأربع ركلات الأولى تمر الكرة بسلام على مرمى محمد الشناوي

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع تتقدم تونس بهدف عن طريق الخطأ سجله عمرو السولية لاعب منتخب مصر بعد رأسية لمسها داخل منطقة جزاءه.

 

وبهذا الفوز يتأهل منتخب تونس لنهائي البطولة العربية، ويخرج منتخب مصر من الدور قبل النهائي

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