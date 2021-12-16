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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصاب الهدف.. شاهد| روسيا تعلن إطلاق صاروخ فرط صوتي بنجاح

إطلاق روسيا لصاروخ
إطلاق روسيا لصاروخ فرط صوتي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، نجاح تجربة إطلاق لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من على متن فرقاطة.

وقالت الدفاع الروسية، إن صاروخ "تسيركون" فرط صوتي أطلقته فرقاطة "الأميرال جورشكوف" من البحر الأبيض، أصاب هدفا في ميدان تدريب بمقاطعة أرخانجيلسك شمال البلاد.

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وأضافت الدفاع الروسية أن التجربة تأتي في إطار استكمال دورة اختبارات الأسلحة الصاروخية فرط صوتية.

ونشرت وكالة "تاس" الروسية، مقطع فيديو يرصد نجاح تجربة إطلاق الصاروخ من على متن فرقاطة "الأميرال جورشكوف".

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يعتبر "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

وتصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ"، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة.

وزارة الدفاع الروسية صاروخ تسيركون روسيا فرقاطة

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