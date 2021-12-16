أصاب الهدف.. شاهد| روسيا تعلن إطلاق صاروخ فرط صوتي بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، نجاح تجربة إطلاق لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من على متن فرقاطة.

وقالت الدفاع الروسية، إن صاروخ "تسيركون" فرط صوتي أطلقته فرقاطة "الأميرال جورشكوف" من البحر الأبيض، أصاب هدفا في ميدان تدريب بمقاطعة أرخانجيلسك شمال البلاد.

وأضافت الدفاع الروسية أن التجربة تأتي في إطار استكمال دورة اختبارات الأسلحة الصاروخية فرط صوتية.

ونشرت وكالة "تاس" الروسية، مقطع فيديو يرصد نجاح تجربة إطلاق الصاروخ من على متن فرقاطة "الأميرال جورشكوف".

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، يعتبر "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

وتصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ"، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة.