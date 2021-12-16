تفاصيل إطلاق أول نشرة إخبارية لقناة العربية من استوديوهات الرياض

بثت قناة "العربية"، أمس الأربعاء، أول نشرة إخبارية لها من استوديوهاتها في العاصمة السعودية الرياض، بعد نقل مقرها إلى المملكة المتحدة.

وأعلنت القناة عن إطلاق أول بث لها على النشرة الإخبارية في تمام الساعة 4:00 مساءً من قبل استوديو الأخبار، والذي تم تصميمه بأحدث تقنيات التلفزيون المستخدمة حاليًا.

واحتفلت القناة ببدء العمل والبث من مقرها الجديد في الحي الدبلوماسي بالرياض، بعد تدشين أول استوديو للشبكة الإخبارية في العاصمة السعودية.

وعلق مدير عام قناتي "العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني على الإطلاق قائلا: "يوم تاريخي وجميل في تاريخ العربية والانطلاق من الرياض.. الرياض ستمثل إضافة كبيرة إلى شبكة العربية، شهور طويلة لبناء الاستوديو، والآن لدينا غرفة أخبار متكاملة، غرفة أخبار حيوية بأحدث التقنيات".

وأضاف: "لدينا عشرات الصحفيين والمنتجين المبدعين، نحن في العربية زملاء وزميلات سعداء جداً في هذه اللحظات المهمة بالنسبة لنا، والعربية سوف تستمر في الانتشار بشكل دائم وناجح".

