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لقطات حية من فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد|فيديو

مؤتمر الدول الأطراف
مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات حية عن تواصل فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد

وافتتح الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأمر الذي يؤكد دعم القيادة السياسية في مصر وإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدوره التاسعة، تم انتخاب أعضاء هيئة مكتب المؤتمر.

وشرفت مصر بانتخابها رئيسا للمؤتمر في شخص رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ثلاثة نواب من دول باكستان وبولندا وهندوراس، ومقرر من دولة بلجيكا لمدة سنتين وحتى 2023.

وتتضمن الفعاليات قيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم، وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما ستتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد، وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجودات، وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.

وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي"، وهو ما لاقى دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.

وحرصت مصر على مُشاركة جميع الأطراف، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.

ويشهد المؤتمر العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدثا، تنُظم مصر منها 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.

وفي هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد ، والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره.

وفى وقت سابق ، خلال سلسلة ندوات تعريفية حول أهداف التنمية المستدامة أفادت نرمين عبد الحميد مسؤولة الإعلام والتواصل بمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، باستضافة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 ديسمبر المقبل، والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ ومن المتوقع حضور 160 دولة.

وأوضحت نرمين عبد الحميد، أن المؤتمر الذى تعقده المنظمة الأممية كل عامين يهدف إلى الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولى، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما فى البلدان النامية.

كما يهدف إلى رفع الوعى عن أهمية نشر معلومات عن القوانين والإجراءات التى اتخذتها مصر ونشر خطوط المساعدة ذات الصلة التى تقدمها مصر.

فعاليات الدورة التاسعة مؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية

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