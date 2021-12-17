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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صحة النواب: جلسات استماع حول قانون المسئولية الطبية وملف زراعة الأعضاء.. الفترة المقبلة

إيرين سعيد ،عضو
إيرين سعيد ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،

أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أهم الملفات المطروح مناقشتها داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأن قانون المسئولية الطبية.

و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن ملف زراعة الأعضاء البشرية يحظى بعناية بالغة داخل اللجنة وسيتم عقد جلسات استماع حوله، لافتة إلى أهمية وجود تشريع جديد فى هذا الشأن لتنظيم زراعتها، لافتة إلى أهمية القانون، والذي سيتح للدولة المصرية الدخول في التنصيف العالمي لزراعتها من جهة، وإنقاذ  أرواح  الملايين من المواطنين من جهة أخرى.

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كما أوضحت عضو صحة النواب أن ملف الإدمان أيضا على رأس أولويات اللجنة، حيث سيتم اتخاذ اجراءات حاسمة للحد من انتشار مصحات الإدمان غير المرخصة ، مع وجود أساليب للتعامل مع المدمنين وتأهيلهم لحياة أفضل.

إيرين سعيد لجنة الصحة جلس النواب زراعة الأعضاء الإدمان قانون المسئولية الطبية

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