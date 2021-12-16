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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا باليوم العالمي لـ ذوي الهمم.. "صحبة الخير" تُنظم حفلها السنوي بسوهاج

صحبة الخير تُنظم
"صحبة الخير" تُنظم حفلها السنوي لمركز رؤية بسوهاج

نظمت جمعية صحبة الخير الحفل السنوي لمركز "رؤية" بسوهاج، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، وتضمن الحفل العديد من الفقرات، حيث بدأ بتلاوة آيات القرآن الكريم من أحد الطلاب من ذوى الهمم البصرية ثم كلمة سحر شنيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والتي رحبت خلالها بالضيوف.

واستعرضت خلالها مسيرة مركز رؤية لذوى الهمم البصرية والذى بدأ منذ سنوات وكيف استفادت الجمعية فى بداية عمل المركز من تجارب بعض الدول العربية وكيف تطور العمل بالمركز والذى بات الان يخدم ذوى الهمم البصرية بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا، مُقدمة الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المركز وفي مقدمتهم مؤسسة مصر الخير والتي تُعد الشريك الرئيسي في المشروع.

وذلك بحضور كلٍ من الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج ومجلس إدارة جمعية صحبة الخير، وإبراهيم فرج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير.

والنائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب والدكتورة سحر وهبى مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد من ذوي الهمم وأولياء أمورهم من محافظات سوهاج وقنا وأسيوط.

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وأكد الدكتور رأفت السمان، على دعم مؤسسات الدولة لذوي الهمم وأثنى على الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وعلى الدور الذى تقوم به جمعية صحبة الخير ومؤسسة مصر الخير كما قدم الشكر لمجلس إدارة الجمعية والتي تخطى عملها محافظة سوهاج وامتد إلى محافظات أخرى مثل قنا وأسيوط.

وأشاد الدكتور عربي أبوزيد، بدور جمعية صحبة الخير فى تقديم الخدمات للمواطنين وخاصة من ذوى الهمم مؤكدًا أن ما تقوم به الجمعية يعد إنجازًا في شتى المجالات، مُشيرًا إلى البدء في إنشاء 125مدرسة جديدة بتكلفة مليار جنيه على أرض سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ذوي الإعاقة الإعاقة البصرية سوهاج اليوم

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