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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. ظهور متحور أوميكرون والوضع الوبائي مستقرة ولا داعي للقلق

المغرب
المغرب

اكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، إن ظهور متحور فيروس كورونا “أوميكرون” في المغرب نتيجة للتحور المستمر للفيروس، ولم يتسرب من الخارج.

وذكر  بايتاس إن الوضعية الوبائية في المملكة مستقرة وليس ثمة ما يدعو إلى القلق في هذا الموضوع”.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية  إن قرار إعادة إغلاق الحدود في وجه الملاحة الجوية والبحرية جاء من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل عملية التلقيح ضد كورونا، لافتا إلى أن قرار الإغلاق الأول مكّن من تأخير وصول الموجة الرابعة التي تعاني منها عدد من البلدان”.

وأقر بايتاس بأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن إغلاق المجال الجوي والبحري له تأثير سلبي على القطاع السياحي.

وبخصوص عودة العالقين المغاربة في الخارج، قال المسؤول الحكومي: “يجب أن ننتبه إلى أننا لسنا في وضع طبيعي، بل في وضع تتطور فيه الحالة الوبائية من ساعة إلى أخرى، والحكومة من واجبها الحفاظ على صحة المواطنين والمكتسبات المحققة، وأن تتخذ القرارات التي تراها مناسبة حسب تطورات الوضعية الوبائية”.

وأضاف المتحدث ذاته أن المواطنين الذين سافروا إلى الخارج لسبب من الأسباب أعطيت لهم مهلة 48 ساعة قبل تفعيل قرار الإغلاق الأول، لكن لم يتمكن جزء منهم من اتخاذ إجراءات العودة، وبعد ذلك اتخذ قرار تنظيم رحلات استثنائية من الإمارات العربية المتحدة والبرتغال وتركيا، على أن تتكفل بهم الحكومة في الفنادق وتتبع حالتهم، قبل اتخاذ القرار الجديد بعد ظهور متحور أوميكرون بمدينة الدار البيضاء.

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المغرب فيروس كورونا القطاع السياحي الحكومة المغربية المجال الجوى إغلاق الحدود تحور فيروس كورونا “أوميكرون”

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