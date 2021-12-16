عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة.. أبطال فيلم "الحفرة" في ضيافة منى الشاذلي

أبطال فيلم الحفرة
أبطال فيلم "الحفرة"

يحل أبطال فيلم " الحفرة " ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها غدا الجمعة، عبر قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث أبطال الفيلم عن كواليس العمل كأول إنتاج لكريم قاسم وأول تجربة إخراجية لعمرو عابد، موضحين أبرز الصعوبات التي واجهتهم خلال فترة التجهيز، والمواقف التي جمعت بين فريق العمل ككل.

وينضم للقاء أيضا، أحمد البنهاوي وصدقي صخر بطلي فيلم "الحفرة"، الذي عرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، ليرويان كواليس مشاركتهما في العمل.

 

فيلم الحفرة

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

وقد تعاون  عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.

عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، عمل كممثل في العديد من الأفلام المصرية مثل أفلام أوقات فراغ 2006، فرش وغطا (مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي 2013)، ليل خارجي (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2018) لما بنتولد (مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية 2019).

في السنوات القليلة الأخيرة، صبّ عمرو تركيزه على صناعة الأفلام، وشارك في العديد من ورش العمل الخاصة بالإخراج وكتابة السيناريو، ويشارك فيلمه "الحفرة" ضمن مسابقة الأفلام القصيرة "سينما الغد" لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة٤٣ ، ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان "اللي فات مات"، بجانب استكمال مسيرته كممثل.    

كريم قاسم هو ممثل ومنتج مصري، شارك مبكرًا في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية مثل أفلام أوقات فراغ 2006، وبالألوان الطبيعية 2009، ولاد رزق 2015، وليل خارجي 2019.

 وشارك في إنتاج الأخير ليسافر مهرجانات سينمائية عديدة من بينها مهرجاني تورنتو والقاهرة السينمائي الدولي ويحصل على العديد من الجوائز، كما شارك كممثل في بعض الأعمال عالميًا مثل فيلم سواح 2019 (لوكسمبرج - مصر) والذي حصد أكثر من 12 جائزة كما شارك في أكثر من 35 مهرجان سينمائي، الفيلم الأميركيThe First Line (2014) ، المسلسل البريطاني The State (2017)، ويعتبر فيلم الحفرة هو ثاني أعماله الإنتاجية، وسيحظى بعرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الحفرة فيلم فيلم الحفرة عمرو عابد منى الشاذلى برنامج معكم منى الشاذلى

موضوعات متعلقة

حمادة هلال وشيماء المغربي في حفل بصعيد مصر

عبدالله حسنين الشريف يشارك في الفيلم الروائي القصير "الأول والأخير"

علقة موت هياتم لـ ماجدة الخطيب وسر رفضها الموقوف أمام عادل إمام| نوستالجيا

عرض الأفلام الفائزة بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية اليوم بدار الأوبرا

نيفين شلبي: لم يحدد موعد لعرض فيلم النهاردة يوم جميل بمصر

شيرين عبد الوهاب تقدم هدية ثمينة لمعجب زارها في منزلها

هبة عبد الغني تكشف لصدى البلد تفاصيل مسلسل شبح البدروم

Mami Watta.. السنغال تحصد جوائز مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

ترشيحاتنا

جامعة فرنسية.. الصندوق السيادي يكشف تفاصيل استثمار مباني وزارة الداخلية بـ لاظوغلي|فيديو

تطور خطير.. أمريكا تسعى لتصنيف روسيا ”دولة راعية للإرهاب”

العثور على 15 حمارا مسلوخا في مصرف بـ الغربية ..صور

الحكم على شبكة الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء بمستشفيات شهيرة 11 يناير

مقصد سياحي.. الصندوق السيادي:300 غرفة وجناح فندقي في مجمع التحرير بعد التطوير

ارتفاع التضخم.. البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

كاف: تأجيل بطولة أمم أفريقيا ليس في خططنا

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

بحسن نية.. إثيوبيا تزعم استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد رمضان يتفقد مسرح حفل "إكسبو 2020 دبي" مع المنتج صلاح الياسري

سجون النساء .. تفاصيل مسلسل عنبر 6 قبل انطلاق عرضه اليوم

آخر ريد كاربت بختام مهرجان البحر الأحمر لعرض الفيلم الهندي 83

هددت مدير أعمالها بعد مغازلتها.. أحدث إطلالات أحلام قبل حفلها بالرياض.. صور

فيديو

حلق وعمل مشروعا.. كيف أصبح طفل المرور بعد خروجه من دور الرعاية ؟

الجلسة بـ500 جنيه.. تفاصيل استغلال جيم في ممارسة أعمال منافية للآداب

بلاش تجبر إبنك علي الحفظ.. ماذا قال مبروك عطية عن تحفيظ القرآن؟

موجات جفاف وأعاصير .. خسائر الكوارث الطبيعية في 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ