نشاط فندقي وتجاري.. صندوق مصر السيادي يكشف ملامح تطوير مجمع التحرير.. فيديو

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن فكرة تطوير مجمع التحرير بدأت منذ أكثر من عام ، مضيفا:" طبيعة تطوير مجمع التحرير فريدة من نوعها لم تحدث في مصر مسبقا ".



وأضاف أيمن سليمان في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" بدأنا تحديد آلية التعاقد على تطوير مجمع التحرير وإمكانات التطوير واستخدامات المجمع وتم اجراء استطلاع رأي لاكثر من 50 مطور عقاري مصري وعربي ".



وتابع ايمن سليمان :" تم إجراء دراسات كاملة عن تطوير مجمع التحرير ، ومنطقة مجمع التحرير الذي تم تصميمه كي يكون مبنيا إداري ومكتبي ".

وأكمل ايمن سليمان :" مجمع التحرير له طابع معماري مميز وتم دراسة طبيعة أساسات المبنى، وبعد تطوير مجمع التحرير سيكون به نشاط تجاري ونشطا فندقي و نشاط خدمي وترفيهي ثقافي ".