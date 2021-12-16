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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بيسرق صورك الخاصة.. لماذا يحذر خبراء التكنولوجيا الفتيات من برنامج «فلتر العروسة»؟

صدى البلد

بات برنامج face play فلتر العروسة، الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفتيات، اللائي يبحثن عن التطبيق، لتجربة إمكانياته وتأثيراته في تغيير هيئاتهن، خلال الصور ومقاطع الفيديو، بهدف تحويلها إلى عرائس، على سبيل التسلية. 

وخلال الساعات الماضية، ضج موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصور عرائس بوجوه حقيقية على أجساد عرائس وهمية، يحددها التطبيق للاختيار بينها، ليتسائل البعض عن اسم التطبيق؟ وكيفية استخدامه؟ ومدى أمانه؟ 

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برنامج face playفلتر العروسة

برنامج face playفلتر العروسة، هو تطبيق جديد، يساعد على تركيب صورة الفتاة على صورة وجسد عروس، ترتدي فستانها الأبيض، مُصففة شعرها ومعتمدة على ماكياج صارخ، فكل ما عليها، هو تركيب وجهها على جسد صور العرائس، التي يمنحها التطبيق، سواء كانت ثابتة أو متحركة.

 

طريقة عمل التطبيق 

برنامج face play فلتر العروسة، يعمل بخطوات سلسة جدًا، تشبه جميع البرامج السابقة، الخاصة بتركيب الصور والفيديوهات، وتغيير الملامح، إذ يمكن تفعيله من خلال الخطوات الآتية:

- فتح متجر بلاي ستور.

ـ البحث عن البرنامج بالاسم وتحميله.

- فتح التطبيق، والانتظار حتى اكتمال التثبيت.

- اختر البدء.

- اضغط على علامة الكاميرا، واختار صورة من الموبايل، وقم بالتأكيد عليها.

- انتظر حتى رفع الصورة، ثم يظهر لك عدة مقاطع فيديو، لأشكال العرائس المختلفة للاختيار بينها.

- قم بعمل حساب على التطبيق أو الدخول بحساب جوجل أو فيسبوك الخاصين بك.

- بعد الفتح، اختر الصورة الخاصة بك، واختر فيديو لعروس، واضغط تأكيد، وانتظر حتى تمام تحميل تركيب الصورة على العروس.

 

خبير تكنولوجيا: الهدف مراقبتك وسرقة بياناتك

المهندس تامر محمد

من جانبه، حذر المهندس تامر محمد، خبير التكنولوجيا والمعلومات، من البرنامج الخاص بتحويل صور الفتيات إلى عرائس، مشيرا إلى أنه تطبيق فقير، وليس له أهمية كتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الخبير التكنولوجي، عن أن الدخول إلى البرنامج يتطلب الموافقة على الأذونات، التي تسمح له بالدخول على الصور والأسماء والملفات الموجودة بالهاتف، قائلا: «بياخد الداتا اللي على الجهاز كلها، وبيكون مطلع عليها».

وأوضح تامر: «التطبيق كمان بيراقبك، وبيبدأ يوجه توجهاتك فيما بعد لأغراض تسويقية ودعائية، وأنه يظهر للفتاة إعلانات عن حاجات كانت بتتكلم فيها».

 

يهدد خصوصية الفتيات

المهندس أحمد صبري

كشف المهندس أحمد صبري، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن حقيقة اختراق تطبيق العروسة أو تطبيق face play الذي انتشر خلال الأيام الماضية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو التطبيق الذي يهتم به قطاع كبير من الفتيات على وجه التحديد، قائلا: "احذروا هذا التطبيق لأنه يأخذ صورة المستخدم ويضعها على مقطع فيديو، فيبدو كأن الشخص بالفعل هو من يتواجد في الفيديو بدون أية أخطاء".

ونوه صبري، إلى أن خطورة هذا التطبيق تتمثل في أن الشخص الذي يقوم باللعب على تطبيق العروسة، إذا قام بوضع وجهه على الفيديو يتحول كأنه هو بطل الفيديو بالفعل، ويمكن أن يتم استخدام هذه الفيديوهات بطرق غير آمنة أو غير قانونية، وكذلك يتم اختراق خصوصية الشخص بعد استخدامه هذا التطبيق، مضيفا: "أسمه في مصر اللي هو تطبيق العروسة مالوش علاقة بفكرة البرنامج، لكن الاسم مصري بحت، تم إطلاقه لأن الشخصيات المتواجدة به شخصية عروسة".

 

تطبيق العروسة صنع في روسيا

 

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هذا التطبيق تم تطويره في روسيا، مؤكدا أن هذا التطبيق لم يحصل على شهرة كبيرة حول العالم، ولم تكن مصر هي الدولة الأكثر استخداما له، ولكن دولة ألمانيا هي الأكثر استخداما له. 

كما وجه نصيحته للفتيات اللاتي يستخدمن هذا التطبيق قائلا: "نفترض أنه تم وضع صورتك على فيديو غير أخلاقي، كيف سيكون الوضع حينها؟"، مشددا على ضرورة عدم استخدام هذا التطبيق ونشره بين الفتيات.

 

أزهري يحذر: حرام شرعا

إبراهيم عبدالراضي

في هذا الصدد، حذر إبراهيم عبدالراضي، أحد علماء الأزهر الشريف، الفتيات من برنامج face play فلتر العروسة، مؤكدا أن استخدامه حرام للمحجبات، لأنه يظهرهن بصور بشعورهن، وعلى أجساد عرائس بملابس مكشوفة.

وقال «عبدالراضي»: «البرنامج ده للأسف بيهتك الأسرار، ويكشف العورات، والإنسان مأمور بستر العورة، حتى لو صورة لعبة، لأنها من الخصوصيات وانتهاك العورات»، مضيفا: «الموضوع ده مُحرم لا يمكن التلاعب به، حتى لو استهان به البعض، فهو غير مستهان به»، مستشهدا بقول الله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) [التوبة:65]، إلى قوله تعالى: (بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ).

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