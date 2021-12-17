المنجيات من عذاب النار.. 12 سببًا تدخلك الجنة

المنجيات من عذاب النار .. تظل المنجيات من عذاب النار، الشغل الشاغل لكثير من الناس خاصة في يوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس كـ يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".

كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من عذابِ النَّارِ وفتنةِ النَّارِ وفتنةِ القبرِ وعذابِ القبرِ".

المنجيات من عذاب النار

ورد في فضل الموت يوم الجمعة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عبد الله بن عمر«ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»، حيث يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف، إنه لا بأس من قول شخص ما أن موت أحدهم يوم الجمعة علامة على حسن خاتمته، مشيرًا إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يحب التفاؤل في كل شيء.

واستشهد «جمعة» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟»، بالحديث السابق، مؤكداً أن الإمام البخاري قال بحسن خاتمة من مات يوم الاثنين، على أنه يوم توفي فيه سيد الخلق أجمعين الرسول -صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن من فضل الموت يوم الجمعة أن يوجد عدد من المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة، ويصلون الجنازة على الميت.

المنجيات من عذاب النار

وجاء في بيان المنجيات من عذاب النار، ما ذكره الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامجه لعلهم يفقهون، حيث أشار الجندي إلى أن هناك 12 احتمالاً للنجاة من النار هي كالتالي:

1- الشهادة له بالصلاح.. وذلك لحديث عمر: "فمرَّت بِهِ جَنازةٌ، فأُثْنيَ على صاحبِها خيرًا. فقالَ: وجبت، وجبت. ثمَّ مرَّ بأخرى، فأُثْنيَ عليها شرًّا. فقالَ عمرُ: وجبَت. فقالَ أبو الأسوَدِ: ما وجبَت يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: قلتُ كما قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أيُّما مُسلِمٍ شَهِدَ لَهُ أربعةٌ بخيرٍ، أدخلَهُ اللَّهُ الجنَّة، قالَ: فقُلنا: وثلاثةٌ؟ قالَ: وثلاثةٌ. قالَ: فقلنا: واثنانِ؟ قالَ: واثنان".

2- شهادة 4 من جيرانه الأقربين.. حيث ورد بأن الميت الذي يشهد له أربعة من جيرانه الأقربين بالصلاح والتقوى إلا وجبت له الجنة.

3- ليلة الجمعة .. حيث ورد في الحديث الشريف ما يؤكد أن الزمان وسيلة من وسائل المغفرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

4- من آخر كلامه لا إله إلا الله.. حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة".

المنجيات من عذاب النار

كذلك من المنجيات من عذاب النار ما يلي:

5- موت المؤمن بعرق الجبين.. لحديث بريده بن الخصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخاً له وهو مريض فوجده في سكرة الموت، وإذ هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "موت المؤمن بعرق الجبين".

6- من ختم له بصيام دخل الجنة

7- المبطون شهيد.. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للشهيد ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويحلى حلية الإيمان، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه".

8- صاحب الهدم شهيد.. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله".

9- صلاة أربعين على الجنازة.. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِعُسْفَانَ، أَوْ بِقُدَيْدٍ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ فَخَرَجَ فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ"، رواه مسلم.

10- أن يصلي على الميت 3 صفوف في صلاة الجنازة.

11- الفرع الصالح يكون شفيعاً لأهله .. لقوله تعالى :" والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم".

12- الحرص على الطاعة يحصل به أعلى الأجر يقول تعالى:"ليجزيهم الله أحسن ما عملوا".

هل الموت يوم الجمعة حسن خاتمة؟

يقول الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة.

وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

وأضاف: "الثواب والدرجات إنما تكون من فضل الله على العبد بحسن عمله وإخلاص قلبه"، لافتًا إلى أن هذا الحال يكون أيضًا في المبطون لكن مع زيادة الرجاء في احتساب أجر الشهادة له طالما مات راضيًا بقضاء الله.

أفضل دعاء قبل الفجر يوم الجمعة

ومن أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الفجر ما يلي:

1- اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

2- يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم؛ فسأدعو لقلب قريب من قلبي: اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

3- اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

4- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.