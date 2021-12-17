عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المنجيات من عذاب النار.. 12 سببًا تدخلك الجنة

المنجيات من عذاب
المنجيات من عذاب النار

المنجيات من عذاب النار .. تظل المنجيات من عذاب النار، الشغل الشاغل لكثير من الناس خاصة في يوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس كـ يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".

كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من عذابِ النَّارِ وفتنةِ النَّارِ وفتنةِ القبرِ وعذابِ القبرِ".

المنجيات من عذاب النار

ورد في فضل الموت يوم الجمعة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عبد الله بن عمر«ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»، حيث يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف، إنه لا بأس من قول شخص ما أن موت أحدهم يوم الجمعة علامة على حسن خاتمته، مشيرًا إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يحب التفاؤل في كل شيء.

واستشهد «جمعة» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟»، بالحديث السابق، مؤكداً أن الإمام البخاري قال بحسن خاتمة من مات يوم الاثنين، على أنه يوم توفي فيه سيد الخلق أجمعين الرسول -صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن من فضل الموت يوم الجمعة أن يوجد عدد من المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة، ويصلون الجنازة على الميت.

المنجيات من عذاب النار

وجاء في بيان المنجيات من عذاب النار، ما ذكره الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامجه لعلهم يفقهون، حيث أشار الجندي إلى أن هناك 12 احتمالاً للنجاة من النار هي كالتالي: 

1- الشهادة له بالصلاح.. وذلك لحديث عمر: "فمرَّت بِهِ جَنازةٌ، فأُثْنيَ على صاحبِها خيرًا. فقالَ: وجبت، وجبت. ثمَّ مرَّ بأخرى، فأُثْنيَ عليها شرًّا. فقالَ عمرُ: وجبَت. فقالَ أبو الأسوَدِ: ما وجبَت يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: قلتُ كما قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أيُّما مُسلِمٍ شَهِدَ لَهُ أربعةٌ بخيرٍ، أدخلَهُ اللَّهُ الجنَّة، قالَ: فقُلنا: وثلاثةٌ؟ قالَ: وثلاثةٌ. قالَ: فقلنا: واثنانِ؟ قالَ: واثنان".

2- شهادة 4 من جيرانه الأقربين.. حيث ورد بأن الميت الذي يشهد له أربعة من جيرانه الأقربين بالصلاح والتقوى إلا وجبت له الجنة.  

3- ليلة الجمعة .. حيث ورد في الحديث الشريف ما يؤكد أن الزمان وسيلة من وسائل المغفرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

4- من آخر كلامه لا إله إلا الله.. حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة".

المنجيات من عذاب النار

كذلك من المنجيات من عذاب النار ما يلي:

5- موت المؤمن بعرق الجبين.. لحديث بريده بن الخصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان فعاد أخاً له وهو مريض فوجده في سكرة الموت، وإذ هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "موت المؤمن بعرق الجبين".

6- من ختم له بصيام دخل الجنة

7- المبطون شهيد.. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للشهيد ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج من الحور العين، ويحلى حلية الإيمان، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه".

8- صاحب الهدم شهيد.. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله".

9- صلاة أربعين على الجنازة.. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِعُسْفَانَ، أَوْ بِقُدَيْدٍ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ فَخَرَجَ فَإِذَا النَّاسُ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ"، رواه مسلم.

10- أن يصلي على الميت 3 صفوف في صلاة الجنازة.

11- الفرع الصالح يكون شفيعاً لأهله .. لقوله تعالى :" والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم". 

12- الحرص على الطاعة يحصل به أعلى الأجر يقول تعالى:"ليجزيهم الله أحسن ما عملوا".

النشرة الدينية| فضل قراءة سورة يس 7 مرات يوم الجمعة .. وحكم الصلاة على النبي بنية الشفاعة

هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن خاتمة؟ .. اعرف رأي العلماء

هل الموت يوم الجمعة حسن خاتمة؟

يقول الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة.

وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

وأضاف: "الثواب والدرجات إنما تكون من فضل الله على العبد بحسن عمله وإخلاص قلبه"، لافتًا إلى أن هذا الحال يكون أيضًا في المبطون لكن مع زيادة الرجاء في احتساب أجر الشهادة له طالما مات راضيًا بقضاء الله.

 

أفضل دعاء قبل الفجر يوم الجمعة

ومن أفضل دعاء يوم الجمعة قبل الفجر ما يلي:

1- اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن.

2- يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم؛ فسأدعو لقلب قريب من قلبي: اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

3- اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك. 

4- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

المنجيات من عذاب النار فضل الموت يوم الجمعة صلاة الجمعة علامات حسن الخاتمة أفضل دعاء قبل الفجر يوم الجمعة دعاء يوم الجمعة

ترشيحاتنا

بعد فسخ عقده مع الأهلي.. شوبير يكشف خطوة آجاي المقبلة

شريف عبد الفضيل يعلق على خطأ السولية أمام تونس.. فيديو

حصاد 2021 في العراق.. كوارث مستمرة وإرهاب دام وأمل الانتخابات يفشل أمام نفوذ إيران

بايدن يحذر من أوميكرون: الشتاء سيحمل الموت لغير الملقحين

حساب الدوري الإنجليزي الرسمي يخطئ في عدد أهداف محمد صلاح

ميدو يعلق على عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا: فضيحة كروية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

مروة ناجي تتألق بحفل كايرو فيستيفال في التجمع الخامس

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ