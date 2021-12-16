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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة آخرهم.. تصرفات غريبة من النجوم على ريد كاربت المهرجانات

صدى البلد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة درة وهي تطلب من أحد معجبيها أن يمسح صورتها أثناء حضورها ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

 

وتظهر درة في الفيديو وهي تتحدث مع أحد معجبيها وهي غاضبة وتجبره في النهاية على مسح صورتها من هاتفه.

 

ويرصد صدى البلد أبرز التصرفات الغريبة التي حدثت على الريد كاربت من النجوم :

 

أحمد الفيشاوي وزوجته:


دائما ما يثير الفنان “أحمد الفيشاوي” نجل النجم فاروق الفيشاوي الجدل  على الريد كاربت حيث ظهر خلال العديد من المهرجانات واخرهم  مهرجان القاهرة السينمائي.

حيث اصطحب “الفيشاوي” زوجته على الريد كاربت، وأثناء التقاط الصور لهما قام بتقبيلها قبلة ساخنة أمام الجميع ما أثار انتباه الحضور.

وهذه ليست المرة الأولى للفيشاوي في افتعال تصرفات غريبة، حيث شهدت الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي ضجة كبيرة باللفظ الخارج الذي قاله الفيشاوي والذي بسببه تقدم بالاعتذار فيما بعد.

رامز أمير :

قام الفنان رامز أمير،  بتصرف غريب أثناء تواجده علي الريد كاربت في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي العام ما قبل الماضي .

وقام رامز أمير ر بحركة "فتح الحوض" على الريد كاربت في. ختام الجونة السينمائي.


محمد فراج وبسنت شوقي :

فوجئ حضور فيلم the kid الذي عرض منذ عام  ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بمشادة عنيفة بين محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، على السجادة الحمراء مما سبب لهما الإحراج الشديد.

وبدأ الخلاف حين دخلت بسنت شوقي مسرعة إلى الـ ريد كاربت وخلفها محمد فراج، وبدا عليها الانفعال الشديد، وبعدها قامت بإلقاء هاتفها الخاص على الأرض، مما دفع فراج لأن يحمله بعد أن قذفته بسنت، وذلك في محاولة منه لتهدئة الموقف، وبعدها انصرفا سوياً من على السجادة الحمراء.

 

صبا مبارك :

تناقلت عدد من صفحات السوشيال ميديا فيديو للفنانة الأردنية صبا مبارك خلال تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 43 .

وظهرت مبارك وهي تحاول تلبية طلب جمهورها والتقاط الصور معهم، وكانت احدى الفتيات تمسك بيدها لتلتقط سيلفي معها، ليقوم بعدها اجد المعجبين الرجال بمحاولة امساك يدها عن طريق الخطأ من أجل الصور.

درة احمد الفيشاوي رامز أمير محمد فراج بسنت شوقي صبا مبارك

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