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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحساس صعب.. العابدين: شخص يعرفني رآني أعمل في مطعم بعدما كنت مشهورا كلاعب

ظافر العابدين
ظافر العابدين

كشف الفنان التونسي ظافر العابدين، عن موقف محرج وإحساس صعب تعرض له بعد سفره إلى إنجلترا.


وقال الفنان التونسي ظافر العابدين خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"،على قناة  CBC، “بدأت فى تونس كلاعب كرة مشهور إلى حدا ما والكثير كان يعرفنى”.

 

السفر إلى إنجلترا

وأضاف ظافر العابدين: بعد ذلك سافرت إلى فرنسا وتعرضت لإصابة قوية، فرجعت إلى تونس ، معقبا:"فى فرنسا كنت بيضع فعلا".


وعن الإحساس الصعب الذى تعرض له، قال :" سافرت بعد ذلك إلى إنجلترا وعملت فى مطعم لتوفير مصاريف الإقامة والدراسة، وذات يوم جاء إلى المطعم الذى أعمل فيه شخص كان يعرفنى أثناء شهرتى كلاعب كرة قدم".

الفنان التونسي ظافر العابدين ظافر العابدين التونسي ظافر العابدين لاعب كرة

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