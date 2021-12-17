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مشروعات تنموية وخدمية في أسوان.. رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بـ التغلب على تداعيات السيول

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

-رئيس مجلس الوزراء :

  • توجيهات رئاسية بـ الإسراع في جهود التغلب على تداعيات السيول
  • استعدادات على قدم وساق لتجهيز بعض المشروعات للافتتاحات الرئاسية
  • مشروعات تجميل وتطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة لأسوان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة أسوان، وكذا الإجراءات التي تم تنفيذها للتعامل مع تداعيات السيول في المحافظة، وكذلك الاستعداد لتجهيز بعض المشروعات للافتتاح الرئاسي.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.


وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن محافظة أسوان تتمتع بميزات استثنائية، لما تحظى به من مقومات سياحية وثقافية وأثرية، تجعلها قبلة السائحين من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المحافظة شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع بسبب ما تعرضت له بعض المناطق من سيول، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في جهود التغلب على تداعيات هذه السيول، كان لها أثر بالغ في دفع العمل بصورة كبيرة لرفع المعاناة عن أهالينا المتضررين، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، وكذا منظمات المجتمع المدني.


وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير مختلف المناطق بمحافظة أسوان، ولاسيما ما يخص مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة حاليا لتبدو في أبهى صورها، وخاصة مع بدء الموسم الشتوي للسياحة، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق كذلك للاستعدادات التي تجرى حاليا على قدم وساق لتجهيز بعض المشروعات للافتتاحات الرئاسية.


وأوضح المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بمشكلة السيول التي شهدتها المحافظة، فقد أشار محافظ أسوان إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لإزالة آثار السيول، وتوجيه أوجه الدعم لمتضرري السيول داخل القرى والمناطق المختلفة، حيث إنه جار حاليا إعادة إنشاء العديد من المنازل التي تعرضت لانهيارات كلية، فيما تجرى تنفيذ أعمال الترميمات للمنازل التي تعرضت لانهيارات جزئية.


كما أوضح اللواء أشرف عطية أنه تم نقل الأسر التي تضررت إلى حي السلام في مساكن مجهزة بكل أنواع الأثاث والمفروشات لتوفير حياة كريمة لهم؛ وتم فرش 504 وحدات سكنية كاملة جاهزة للتسكين، وجار حاليا الانتهاء من الأعمال على الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء  بالحي.  
كما تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية وتكليف إدارة التخطيط العمراني لتخطيط المناطق المضارة بشكل حضاري، بالإضافة إلى التنسيق مع الصندوق لبناء عدد من الوحدات السكنية في الأماكن التي يصعب إعادة الإعمار بها.


وقال السفير نادر سعد: تطرق الاجتماع كذلك للجهود التي يبذلها مسئولو المحافظة ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ لإضفاء الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة من خلال مشروعات التجميل والتطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة؛ لاسيما في ضوء الاستعداد لفترة الأعياد المقبلة التي تشهد فيها المحافظة ازدياد معدلات الحركة السياحية للاستمتاع بالتنوع السياحي المبهر الذي تتمتع به المحافظة؛ الأثري، والثقافي، والترفيهي، وغيرها من مختلف أنواع  السياحات.

أسوان مشروعات تنموية وخدمية الرئاسية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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