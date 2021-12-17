مخاطر عديدة.. أستاذ مناعة يحذر من الخلطة الشعبية لزيادة الوزن.. فيديو

حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على "الكورتيزون"، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن.

وقال "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، ويحبس المياه والأملاح داخل الجسم ويعمل على ارتفاع الضغط".

وأشار: "الكورتيزون يعمل على زيادة في نسب السكر.. ويؤثر على إفرار الحمض من المعدة، والزيادة في إفراز الحمض يسبب قرح في المعدة"، مردفا: "الكورتيزون يؤثر على تزيع الدهون في الجسم، ويعمل على زيادة الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها خاصة لدى السيدات مثل ظهور الشنب والذقن".

وأوضح: "يساهم أيضا في زيادة الوزن من خلال الآتي، زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون، فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة"، مردفا: "الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون".