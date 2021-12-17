عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخاطر عديدة.. أستاذ مناعة يحذر من الخلطة الشعبية لزيادة الوزن.. فيديو

زيادة الوزن
زيادة الوزن

حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على "الكورتيزون"، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن.

 

وقال "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، ويحبس المياه والأملاح داخل الجسم ويعمل على ارتفاع الضغط".

 

وأشار: "الكورتيزون يعمل على زيادة في نسب السكر.. ويؤثر على إفرار الحمض من المعدة، والزيادة في إفراز الحمض يسبب قرح في المعدة"، مردفا: "الكورتيزون يؤثر على تزيع الدهون في الجسم، ويعمل على زيادة الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها خاصة لدى السيدات مثل ظهور الشنب والذقن".

 

وأوضح: "يساهم أيضا في زيادة الوزن من خلال الآتي، زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون، فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة"، مردفا: "الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون".

زيادة الوزن استاذ مناعة احتباس السوائل جامعة عين شمس عين شمس أشرف عقبة الشنب والذقن المناعة

ترشيحاتنا

بتحسد عشان دمي خفيف| فيفي عبده: بتغلب على أي حاجة بالقرآن والصلاة

نيفين جامع: أتمنى أن توجد صناعة للسيارات في مصر.. والمواطن المصري حقه يركب عربية لائقة.. فيديو

رابطة علماء فلسطين تدين دعوة نائب في الكونجرس لـ"تفكيك" الأقصى

نوستالجيا| زى النهاردة.. الزمالك يهزم الاسماعيلي والأهلي يخسر أمام القناة بالدوري

الرجاء: كفانا عبثا في الكرة الإفريقية.. نحترم الأهلي ولكن

حلمي النمنم: الجامعات المصرية مقصرة في حق نجيب محفوظ| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

مروة ناجي تتألق بحفل كايرو فيستيفال في التجمع الخامس

موسم الرياض| محمد حماقي وماجد المهندس يشعلان أولى حفلات ميدل بيست

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ