كأس العرب.. تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع الحصول على مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على قطر غدا السبت فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب .



وتنص لائحة البطولة على حصول صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار ، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الأول على 3.5 مليون دولار ، ويحصل صاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار .



وتلقى منتخب مصر الخسارة الأولى له في البطولة بهدف دون رد أمام تونس فى مباراة نصف نهائي كأس العرب ، بينما فاز المنتخب الجزائري على حساب قطر بهدفين مقابل هدف .

وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .