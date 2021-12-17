يسرا بإطلالة جذابة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

نشرت الفنانة يسرا، صورتين لها من حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت يسرا: “من حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة”.



يذكر أن يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” والذى يشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم عبير صبرى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله.

آخر أعمال يسرا فى الدراما مسلسل “حرب أهلية” والذى شارك فى بطولته كل من باسم الخياط وأروى جودة وجميلة عوض وتأليف أحمد عادل إخراج سامح عبد العزيز.