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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود لامع.. يسرا تتألق في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا

نشرت الفنانة يسرا صور جديدة لها، من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت يسرا في الصور مرتدية فستان أسود لامع، ذو أكمام طويلة، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة، مع ميك اب رقيق يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

 

وعلقت يسرا علي الصور كاتبة: “اليوم الخامس، مهرجان البحر الأحمر”.

 

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يسرا تعبر عن سعادتها بمشاركة فيلم حرب الفراولة بهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

 

وعبرت الفنانة "يسرا" عن سعادتها بالمشاركة بفيلم حرب الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .

 

و كتبتت يسرا  عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام : ‎سعيدة بمشاركتي بفيلم #حرب_الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحضور المخرج خيري بشارة والمؤلف د. مدحت العدل، اليوم من الساعة ٣ إلى الساعة ٦ بتوقيت السعودية.

 

و تابعت : "فيلم "حرب الفراولة" - ١٩٩٤ قصة وسيناريو: د. مدحت العدل، تأليف وإخراج: خيري بشارة، إنتاج: العدل جروبيذكر أن الفنانة يسرا تقدم مسرحية جديدة بعنوان “صافي وفافي”، من تأليف و إخراج رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية".

 

وتقدم يسرا المسرحية بعد غياب 19 عاما عن خشبة المسرح بعد آخر مسرحية قدمتها عام 2002م" لما بابا ينام" من إخراج خالد جلال.

 

يذكر ان يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” والذى يشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم عبير صبرى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله.

 

وكان اخر اعمال يسرا فى الدراما مسلسل “حرب أهلية” والذى شارك فى بطولته كل من باسم الخياط وأروى جودة وجميلة عوض وتأليف أحمد عادل إخراج سامح عبد العزيز.

 

الفنانة يسرا يسرا البحر الأحمر السينمائي الدولي البحر الأحمر أفلام مهرجان البحر الأحمر

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