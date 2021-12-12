بصحبة عدد من نجوم الفن.. بشرى تنشر صورا من مهرجان البحر الأحمر

نشرت الفنانة بشري صور جديدة من أحدث ظهور لها، من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بشرى بصحبة عدد من نجوم الوسط الفني، ومنهم: الفنان أحمد حاتم، والفنانة ليلي علوي، والفنانة بسنت شوقي، والفنان شريف رمزي، والفنان ظافر العابدين، والفنانة سلمي أبو ضيف.

وعلقت بشرى على الصور كاتبة: “الوفد المصرى فى حفل الmbc فى جدة على هامش #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي”.

وكانت قد قالت الفنانة بشري، بعدما تعرضت لحادث سير: “لسة مخفتش بس فيه حاجات خفت زى الرأس والعين، وكانت المشكلة فى السواق اللي سايق وطيشه”.

وأضافت بشري، خلال حوارها ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”: “قدر الله وماشاء فعل وقدر ولطف، ومكاوى أتصاب فى دراعه وكوعه وأخد غرزتين”.

وفي سياق أخر، شاركت الفنانة بشرى في انتاج فيلم صورة مصر القديمة في السينما، وطمأنت الفنانة بشرى جمهورها بعد تعرضها لحادث سير في أثناء تواجدها داخل سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة، وذلك خلال تصويرها أحد المشاهد بالجونة.