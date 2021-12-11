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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا تعبر عن سعادتها بمشاركة فيلم حرب الفراولة بهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

حرب الفراولة
حرب الفراولة

عبرت الفنانة "يسرا" عن سعادتها بالمشاركة بفيلم حرب الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي .

و كتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام : ‎سعيدة بمشاركتي بفيلم #حرب_الفراولة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحضور المخرج خيري بشارة والمؤلف د. مدحت العدل، اليوم من الساعة ٣ إلى الساعة ٦ بتوقيت السعودية.

و تابعت :  ‎فيلم "حرب الفراولة" - ١٩٩٤
قصة وسيناريو: د. مدحت العدل
‎تأليف وإخراج: خيري بشارة
‎إنتاج: العدل جروب

من السعودية…يسرا و إلهام شاهين و إيناس الدغيدي في أحدث ظهور

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يذكر أن الفنانة يسرا تقدم مسرحية جديدة بعنوان “صافي وفافي” من تأليف و إخراج رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال للعرض في موسم الرياض الترفيهي بالسعودية.

وتقدم يسرا المسرحية بعد غياب 19 عاما عن خشبة المسرح بعد آخر مسرحية قدمتها عام 2002م" لما بابا ينام" من إخراج خالد جلال.

يذكر ان يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” والذى يشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم عبير صبرى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله.

وكان اخر اعمال يسرا فى الدراما مسلسل “حرب أهلية” والذى شارك فى بطولته كل من باسم الخياط وأروى جودة وجميلة عوض وتأليف أحمد عادل إخراج سامح عبد العزيز.

يسرا فيلم حرب الفراولة حرب الفرواولة اطلالات يسرا مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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