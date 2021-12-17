ديون متعثرة.. البنك الزراعي يعلن مبادرة لتسوية 4 مليارات جنيه للمزارعين

أعلن البنك الزراعي المصري، عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم، لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

وبموجب هذه المبادرة يتم إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

وسيتم استكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في 30 نوفمبر عام 2021،، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30 نوفمبر عام 2021، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.

بموجب المبادرة أيضاً يتم إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3.4 مليار جنيه.ي إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.