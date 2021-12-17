عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ديون متعثرة.. البنك الزراعي يعلن مبادرة لتسوية 4 مليارات جنيه للمزارعين

البنك الزراعي
البنك الزراعي

أعلن البنك الزراعي المصري، عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، وذلك في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم، لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

 

وبموجب هذه المبادرة يتم إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

 

وسيتم استكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في 30 نوفمبر عام 2021،، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.

 

وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30 نوفمبر عام 2021، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.

 

 بموجب المبادرة أيضاً يتم إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3.4 مليار جنيه.ي إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

البنك الزراعي ديون متعثرة مليار جنيه تسوية البنك

موضوعات متعلقة

تفقد معظم مكاسبها.. الأسهم اليابانية تغلق على تراجع

ترشيحاتنا

جبهة تيجراي: نظام آبي أحمد لا يحترم القانون الإنساني الدولي

الصلة بين الفساد وأشكال الجريمة.. انطلاق مناقشات اليوم الختامي لـ مؤتمر شرم الشيخ

قرار 168 دولة لصالح فلسطين.. وقفة جادة في وجه الاحتلال الإسرائيلي

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

منسوبة لكبرى الشركات.. ضبط مطبعة تزور وتقلد علب الأدوية ومستحضرات التجميل

الرئيس السيسي يهنئ ملك بوتان بذكرى العيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

فيديو

فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

فيديوجراف| 10 سم.. أمريكي يتفوق على سيدة في سعة فمه ويدخل جينيس

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ