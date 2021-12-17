حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى علي الطرق العامه والرئيسية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون

وأضاف محافظ الشرقية انه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة عدد من الكافتريات المخالفة المقامة بدون ترخيص بإجمالي مساحة ٥٠٠ م تقريباً و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها لرفع الإشغالات وأسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال بمناطق متفرقة بالمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحضور لجنة الإعلانات بالمحافظة و قسم الإعلانات برئاسة المركز بحملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بناحية مدينة الحسينية وإزالة كافة المخالفات ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات على الطرق الرئيسية وكذلك اللافتات والإعلانات الغير مرخصة وقد أسفرت الحملة عن ضبط ورفع عدد 16 إعلان مخالف لإظهار المظهر الجمالى للمدينة.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية قسم الإزالات بإزالة سور مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 200 متر طولي بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية قصاصين الشرق وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة المركز بإزالة علامات معده لحفر قواعد خرسانية بناحية الوحدة المحلية الظواهرية على مساحة 175متر تقريباً وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما قام رئيس حى أول الزقازيق بالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع الفلوجة ومنطقه أبو عميرة وأسفل الكوبرى العلوى وشارع فاروق وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وشارع الجلاء وميدان عرابى وميدان التحرير وميدان المنتزه لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين الحى كما قام قسم الإنارة بالحى بعمل الصيانة المطلوبة بالأعمدة والكشافات وتركيب اللمبات الجديدة وذلك بشارع الزراعة وشارع مقابر المبرز وشارع الحسينية ومازال العمل مستمر من أجل رفع كفاءة الإنارة بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.