إصابة شخصين بحادث تصادم في بنها

أصيب شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر دائرة قسم شرطة قها وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام ومستشفى بنها الجامعى وتم رفع السيارتين للحفاظ على السيولة المرورية على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر، دائرة قسم شرطة قها ووقع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة تبين انه أثناء سير "عبد الله ع ع"، 28 سنة مقيم القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالحوض بسيارته الملاكى اختلت عجلة القيادة بيده أثناء مفاداة أحد السيارات فاصطدم بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى.

وحال قدم سيارة ميكروباص قيادة " هشام م ب"، 33 سنة مقيم الغربية مصاب بكدمات بالذراع الأيسر والفخذ الأيمن إثرا اصطدامه بالسيارة الملاكى.

وجرى نقل المصاب الأول لمستشفى بنها الجامعى والمصاب الثانى لمستشفى قليوب العام ونتج عن الحادث بعض التلفيات بالسيارتين وكذا الحاجز الخرسانى بالطريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.