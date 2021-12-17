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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، عن تسجيل 33 وفاة و3705 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12151 وفاة و 1031549 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 7,16 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 63124 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 171 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 185 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1279 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 30 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 48 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 33 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 45 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 23 بالمئة.

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64 ألفاً و189 إصابة كورونا النشطة في الأردن

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66728 إصابة كورونا نشطة في الأردن

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2976 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 956274 حالة.

كما أشار إلى إجراء 51723 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 12994788 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4260993، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3849114

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