الجزائر.. فتح تحقيق في مقتل شخصين على يد شرطي

فتحت السلطات الأمنية في الجزائر تحقيقا في مقتل شخصين ليلة أمس الخميس، إثر إطلاق شرطي النار عليهما من مسدسه الشخصي.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن الشرطي أطلق النار على شابين بباب الوادي في العاصمة، ما تسبب في وفاتهما على الفور في نفس المكان، فيما أصيب شخصين آخرين.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أنه "تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، فتم وضع الشرطي المشتبه فيه تحت التوقيف للنظر، كما أن المشتبه فيه تقدم بمحض إرادته إلى مصالح الضبطية القضائية".

وأكدت خلال البيان أنها "ستفيد الرأي العام بكل جديد في شأن هذه القضية، بعد موافقة وكيل الجمهورية".

كما قدمت المديرية العامة للأمن الوطني تعازيها إلى عائلتي الضحيتين، مشيرة إلى أن مصالحها المختصة قد تكفلت بالشخصيين المصابين.

ويوم الاثنين الماضي، توفي شرطي جزائري إثر تعرضه لاعتداء في مستغانم حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وكان الشرطي يدعى رمضان رمضان ويحمل رتبة حافظ شرطة، ووقع الاعتداء عليه أثناء توجهه لأداء مهامه.