قرأت القرآن فى 10 ساعات دون خطأ.. الأزهرى يعلن دعمه لطالبة بالدقهلية|فيديو

موهبة أزهرية جديدة

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، دعمه موهبة أزهرية جديدة وهي الطالبة هاجر سعد السعيد، بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة.

وقال الأزهري، خلال حلقة اليوم من برنامج حامل المسك على الراديو 9090 إن الطالبة هاجر السعيد قرأت القرآن كاملًا في 10 ساعات دون خطأ.

وأضاف الأزهري : كل من حوى القرآن بين جنبيه فمكانه فوق الرؤوس، مؤكدا دعمه للطالبة هاجر سعد ، يأتي ذلك بعد استضافته للطالب مشرف فتحي البنا الجمعة الماضية وهو موهبة جديدة في الإنشاد الديني .



وأكد الأزهري أن هدفنا إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة والانشاد نريد اكتشاف عشرات المواهب في الإنشاد والمديح وتلاوة القرآن الكريم، لنجدد مسيرة الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ طه الفشني والشيخ سيد النقشبندي والكثير من الأساتذة الكبار الذين هم زينة ورمز للديار المصرية بأصواتهم الرائعة في التلاوة والإنشاد.



وقدمت الطالبة هاجر الشكر للدكتور أسامة الأزهري على دعمها مشيرة إلى أن والدها بذل كا ما يملك حتى تصل لهذه الدرجة.