معرض للتصوير الإعلامي بتربية نوعية عين شمس .. 4 يناير

ينظم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس معرضا للتصوير الإعلامي بعنوان "مهرجان الإنتاج الإعلامي لمادة التصوير الإعلامي" لطلاب الفرقه الثالثه بالقسم شعبة الإذاعة والصحافة والتلفزيون وذلك يوم 4 من يناير القادم فى تمام الحادية عشر صباحا وسط إجراءات إحترازية مشددة ،بإجمالي ١٦٠ صورة و ( ٧ ) افلام توعوية قصيرة.



تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة السيد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة ولاء انيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،ود. أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام التربوي ،وتنسيق الدكتور عبدالرحمن شوقي محمد ،وأحمد موسي عطية .

أوضح عميد كلية تربية نوعية الدكتور أسامه السيد أن المهرجان يتضمن عرض ٧ أفلام خلال ٣٠ دقيقه عن ( التنمر ،زواج القاصرات ، الحماية من السمنه ،زيارة الأضرحة، كنا فين وبقينا فين ،كورونا فيروس و سلف ودين ) ،ثم جولة في المعرض الذي سيتضمن هذا العام تيمة " بر الوالدين ، اللي بتعملة اليوم هيترد لك بعدين " بإجمالي ١٦٠ صورة فوتغرافية .