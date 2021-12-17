عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: الوِرث يفتت الثروات الضخمة بشكل حير العالم

الميراث
الميراث

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الورث يفتت الثروات الكبيرة الضخمة من خلال تقسيمها عبر الزمن، وهو شكل من أشكال توزيع الثروات، بل هو مبدأ اقتصادي احتار في تطبيقه المتخصصون في الاقتصاد من غير المسلمين. وقد حقَّق نظام المواريث هذا المبدأ بكل عدالة، وهو ما أكَّدته إحدى الدراسات التي أُجريت على قطاع الأراضي الزراعية الموروثة والتي انتفع بها الأجيال عبر الزمان.

وأضاف مفتي الجمهورية، في حديثه مع الإعلامي حمدي رزق، أن المتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما.

وشدد على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة... إلخ، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.

وتابع: “أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث”.

وهذه الحالات الأربع ثابتةٌ بنص القرآن، ودليلها قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176].
فالآية الأولى في حالتين، هما: إذا ترك ابنًا وبنتًا فقط، أو ترك ابنَ ابنٍ وبنتَ ابنٍ فقط؛ ففي هاتين الحالتين تأخذ المرأة نصف الرجل.

والآية الثانية في حالتين، هما: إذا ترك أخًا شقيقًا وأختًا شقيقةً أو أخًا لأبٍ وأختًا لأبٍ؛ ففي هاتين الحالتين أيضًا ترث المرأة نصف الرجل، وما عدا ذلك من الحالات فالمرأة فيها ترث مثل الرجل أو تزيد عليه.

وأضاف المفتي، أن هناك في المواريث ثلاث طوائف لها حق في الميراث؛ الأولى منها أناس فرض الله لهم نصيبًا معلومًا لهم، ومن حكمة الشرع أن أغلب هؤلاء من النساء؛ فهذه الطائفة لها نصيب مفروض منصوص عليه نصًّا، فلا نستطيع أن نتعداهم بالزيادة أو النقصان إلا بالرضا بعد الأخذ في الاعتبار قواعد الحجب في الميراث، وثانية هذه الطوائف العصبات، فلهم أنصبة محددة، وثالثها: ذوو الأرحام من الذين لا يرثون، ولكن قد يكون لهم حق في الميراث إذا لم يوجد أصحاب الأنصبة المحددة والعصبات، وكل أولئك الطوائف تربط بينهم قرابة النسب.

مفتى الجمهورية الثروات الاقتصاد توزيع الميراث الذكر والأنثى

ترشيحاتنا

هنعمل كل حاجة حلوة.. الرئيس السيسي يزف بشرى لـ أهالي منطقة ورش الفخار

ما بين الفيضة الصغرى ونوة المكنسة.. الأرصاد: بحارة الإسكندرية هم السبب| فيديو

صانع فخار لـ السيسي: مصنعي ضيق.. والرئيس: هنعملك اللي عايزه

بسبب إسرائيل.. 3 من نجوم الكرة العربية ينسحبون من مباراة أساطير العالم

ربنا هيحاسبك.. إعلامي يهاجم رجل دين عراقيًا بسبب محمد رمضان ..فيديو

في ذكرى يومها الوطني .. برج القاهرة يضيء بـ علم قطر |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

السعودية .. قرارات مهمة للعاملين بالمملكة

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجائب وطرائف رئيس كوريا الشمالية.. لماذا قرر كيم يونج منع الضحك 11 يوما في البلاد؟

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ