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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ما بين الفيضة الصغرى ونوة المكنسة.. الأرصاد: بحارة الإسكندرية هم السبب| فيديو

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

بدأت بوادر نوة الفيضة الصغرى، تظهر على أجواء “الإسكندرية” عروس البحر المتوسط، والمقرر لها يوم 19 ديسمبر من كل عام، لتشهد المحافظة موجة مُبكرة من الأمطار الغزيرة على كافة أنحاءها على مدار ساعات اليوم، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، خلال هذا الأسبوع. 

بحسب ما صرحت به “الإسكندرية”، فإن المحافظة تشهد 23 نوة جوية خلال فصلي الخريف والشتاء من كل عام، والمعروفة أجواءها بالموجات الغير مستقرة والسريعة في التغيرات الجوية.. هذا ما صرحت به محافظة الإسكندرية حول النوات، التي كان لهيئة الأرصاد الجوية، رأي أخر حول أصلها.

نوات الإسكندرية “فنكوش”

هيئة الأرصاد الجوية، قالت لـ “صدى البلد”: “عادة ما تشهد البلاد بصفة عامة حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فصلي الخريف والشتاء، وبصفة خاصة محافظة الإسكندرية نظرًا لموقعها الجغرافي على ساحل البحر المتوسط”، الذي يجعلها أكثر عرضة لموجات وتقلبات جوية حادة وسريعة خلال النصف الثاني من فصل الخريف، لتمتد أثرها أيضا، خلال الـ 3 شهور الخاصة بفصل الشتاء.

نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة تضرب الاسكندرية

استعدوا يا اسكندرانية.. نوة الفيضة الصغرى تضرب عروس البحر

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موسم الأمطار بدأ هذا العام في محافظة الإسكندرية منذ منتصف أكتوبر الماضي، حيث شهد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، إن عدد الحالات الغير مستقرة الذي تشهدها محافظة الإسكندرية قد تختلف من عام إلى أخر، حسب موسم التغيرات المناخية وحسب حالات عدم الاستقرار من موجات الأمطار التي تحدث، موضحًا أن مسمى “نوة” أو النوات التي يتم الحديث عنها بشأن محافظة الإسكندرية، هي موجات من عدم الاستقرار مرتبطة بتواريخ محددة من العام ولها أيام محددة أيضًا، ولكن ودقتها ومصداقيتها ليس بالمصدق عليه، بسبب وجود تغيرات مناخية مستمرة يعيشها العالم.

وكشف “مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر” إن هذه “النوات” أو الموجات الغير مستقرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، تم تحديدها من قبل البحارة القدامى الموجودين داخل البحر المتوسط منذ فترة من الزمن، قبل تطور علم الأرصاد بالشكل الكافي، فحددها البحارة التي تخرج في رحلات إلى الصيد داخل المتوسط.

حقائق علمية * تغيرات مناخية

ولفت “محمود شاهين”، أن هذه النوات، قد يتفاوت مواعيدها وتختلف من عام لأخر فتارة يأتي موعد النوة حسب ما حددها البحارة بأحوال جوية مستقرة وعادة تصادف عدم استقرار. وأوضح أنه من الصعب تحديد أعداد هذه النوات، وما تم تحديده من قبل البحارة وأعلنته محافظة الإسكندرية بأنها 23 نوة جوية تعتبر ثانوية، ولكن وفقا لطبيعة الفصول تتغير هذه الحالات سواء باستقرار أو عدم الاستقرار.

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وأشار مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية خلال هذه الساعات على أعتاب ما أسموه “نوة الفيضة الصغرة” وهي مقرر لها يوم 19 ديسمبر من كل عام، لتنتهي ويعقبها بأيام قليلة قبل نهاية العام “نوة عيد الميلاد” وتشهدها محافظة الإسكندرية يوم 28 ديسمبر، حسب ما حدده بحارة المتوسط.

وتشهد محافظة الإسكندرية، منذ عصر اليوم الجمعة، الموافق 17 ديسمبر، هطول أمطار غزيرة على كافة أنحاء الإسكندرية، وسط انخفاض في درجات الحرارة، تزامن مع تكثيف الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

خرائط الطقس - نوة الفيضة الصغرى
الاسكندرية نوة الفيضة الصغرى هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية محمود شاهين مركز التنبؤات والإنذار المبكر نوات الإسكندرية

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