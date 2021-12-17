لبنان.. نادين نسيب نجيم بمكياج ناعم على إنستجرام

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديو جديد تستعرض فيه جمال ملامحها مع متابعيها عبر عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة للغاية.

إطلالة نادين نسيب نجيم

اختارت نادين نسيب نجيم ببلوفر باللون الأسود وبأكمام طويلة وعليه جاكيت من الصوف باللون الرمادي والأسود وبأكمام طويلة بتصميم الاوفر سايز ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة .



وظهرت نادين نسيب نجيم، بتسريحة إنسيابية ناعمة، وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء وتركه منسدلا عبر ظهرها مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.





واختارت نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه .



ولم تتكلف نادين نسيب نجيم إطلالتها في ارتداء الإكسسوارت؛ فقد أكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وساحرة.



حياة نادين نسيب نجيم



ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.



مسيرة نادين نسيب نجيم



درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.



ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.



وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.