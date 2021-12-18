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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 7 مراكز للتربية الرياضية لطلاب شمال سيناء

تخصيص 7 مراكز للتربية
تخصيص 7 مراكز للتربية الرياضية لطلاب شمال سيناء

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، ٧ مراكز للتربية الرياضية للطلاب بمدينة العريش. 


وأفادت  حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية بأن مراكز التدريب  التي تم تخصيصها على مستوى المحافظة علي النحو التالي : 
- مركز مدرسة أحمد صفوت الإبتدائية "وثب عالى" .
- مركز مدرسة فاطمة الزهراء "تنس طاولة بنات" .
- مركز تنس الشهيد عاصم أحمد الإعدادية بنين" كرة طائرة ".
- مركز مدرسة عباس صالح الإبتدائية "كرة قدم خماسي" .
- مركز مدرسة حمدان الخليلي الإعدادية بنات" كرة يد بنات" .
- مركز مدرسة الريسة المتميزة للغات "كراتيه بنات" .
- مركز مدرسة الصم وضعاف السمع ى كرة تنس طاولة ". 


وقد تم تقييم المشروع عن طريق  لجنة  تابعة لوزارة  التربية والتعليم،  والبداية كانت بمركز تدريب التربية الرياضية للألعاب ، والذى سيقام بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات ،  للعمل علي تقييم المركز،  وذلك بحضور  محمد أحمد محمد على ، و الحسينى المرسي أبو العباس عضوا اللجنة  .

   
ورافق  اللجنة ، حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، وحضر اللقاء فتحى الشناوي موجه عام التربية الرياضية ، وتوجيه التربية الرياضية بديوان عام المديرية ، وإدارة العريش التعليمية.

شمال سيناء مديرية التربية والتعليم التربية الرياضية العريش وزارة التربية والتعليم

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