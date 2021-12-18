تخصيص 7 مراكز للتربية الرياضية لطلاب شمال سيناء

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، ٧ مراكز للتربية الرياضية للطلاب بمدينة العريش.



وأفادت حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية بأن مراكز التدريب التي تم تخصيصها على مستوى المحافظة علي النحو التالي :

- مركز مدرسة أحمد صفوت الإبتدائية "وثب عالى" .

- مركز مدرسة فاطمة الزهراء "تنس طاولة بنات" .

- مركز تنس الشهيد عاصم أحمد الإعدادية بنين" كرة طائرة ".

- مركز مدرسة عباس صالح الإبتدائية "كرة قدم خماسي" .

- مركز مدرسة حمدان الخليلي الإعدادية بنات" كرة يد بنات" .

- مركز مدرسة الريسة المتميزة للغات "كراتيه بنات" .

- مركز مدرسة الصم وضعاف السمع ى كرة تنس طاولة ".



وقد تم تقييم المشروع عن طريق لجنة تابعة لوزارة التربية والتعليم، والبداية كانت بمركز تدريب التربية الرياضية للألعاب ، والذى سيقام بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات ، للعمل علي تقييم المركز، وذلك بحضور محمد أحمد محمد على ، و الحسينى المرسي أبو العباس عضوا اللجنة .



ورافق اللجنة ، حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ، وحضر اللقاء فتحى الشناوي موجه عام التربية الرياضية ، وتوجيه التربية الرياضية بديوان عام المديرية ، وإدارة العريش التعليمية.