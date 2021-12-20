عام 2021.. السينما المصرية والعربية حاضرة بقوة فى المحافل الدولية

شهد عام 2021 تواجدا قويا وحضورا مميزا للسينما المصرية والعربية فى المحافل الدولية، حيث كانت المشاركة فى عدد من المهرجانات العالمية، فضلا عن حصد عدد من الجوائز، وهو الأمر الذى يؤكد على أن خريطة السينما العربية بشكل عام أصبحت تهتم بالشأن الخارجى مثلما تهتم بالتواجد على المستوى المحلى، وذلك برغم ما مرت به السينما فى العالم ككل بسبب جائحة كورونا.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأعمال المصرية والعربية التى شاركت فى مهرجانات عالمية وحصد جوائز بها.

فيلم كباتن الزعترى

تعد أولى هذه الأفلام "كباتن الزعترى" والذى يتولى إخراجه على العربى، قد شارك الفيلم فى أكثر من ٨٢ مهرجانا حول العالم، وترشح لأكثر من ١٥ جائزة دولية، وشهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان صاندانس السينمائى الدولى، حيث حصل على المركز الثانى ضمن قائمة أفضل أفلام فى المهرجان، وفاز بعدة جوائز عند مشاركته فى الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة، كما شارك فى مهرجان الجونة السينمائى، وأعلنت المنتجة والممثلة آية دوارة المشاركة فى فيلم "كباتن الزعترى"، ضمن القائمة الطويلة لترشيحات الأوسكار فى دورته الـ94، حيث نشرت آية دوارة على حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" صورة للقائمة، وعلقت عليها قائلة: "الأمر وما فيه أن الصورة الكبيرة بتحلو. وكونه فيلمي الأول كمنتجة مشاركة، والفيلم الأول لمعظم صُناعه بما فيهم المخرج على العربى يكون ضمن القائمة الطويلة لترشيحات الأوسكار، ده أمر يدعو للفخر الشديد.

فيلم توك توك

وفاز الفيلم القصير “توك توك” للمخرج محمد خضر، بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان “بان أفريكان” بلوس أنجلوس في دورته الـ29، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للتنافس علي جوائز الاوسكار، الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدورأحداثه حول ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة “توك توك” لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق "التكاتك"، والفيلم من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى اكرم، عمر راشد، ماري جرجس منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

فيلم غيث الصحراء

كما حصد فيلم "غيث الصحراء" للمخرج المصري عاصم خالد، جائزة التمييز كأفضل فيلم وثائقي قصير من الهرجان “الدولي للإعلام والاتصال” بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث يعكس الفيلم إشكالية المياه، من خلال تجسيد حياة البدو فى مرسى مطروح وقت هطول الأمطار، واعتمادهم عليها فى أمورهم المعيشية مثل الزراعة والشرب، ويقدم ملمح مصري أصيل في التغلب على مشكلة الفقر المائي، بالتوازي مع مجهودات الدولة فى ذلك الملف.

فيلم حنة ورد

بينما فاز فيلم “حنة ورد” بالجائزة الكبرى، كأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان الفيلم الأفريقي، وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان” Palm Springs International Film Festival”، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة، تدور أحداثه حول “حليمة” وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل “حنانة” – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها “ورد” البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

فيلم الحارة

وشهد مهرجان لوكارنو مشاركة الفيلم الأردنى "الحارة" للمخرج باسل غندور، فى عرضه العالمى الأول، حيث نافس على 3 جوائز ضمن قسم بياتزا جراندى، ليسجل أول مشاركة لفيلم أردنى طويل فى تاريخ المهرجان وأول فيلم عربى يشارك فى قسم بياتزا جراندى منذ 2008.

فيلم أميرة

ونافس أيضا فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب فى مسابقة آفاق ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى ويعد "أميرة" ثالث أفلام دياب كمخرج بعد ٦٧٨ (2010) واشتباك (2016) الذى فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم أميرة قصة تدور أحداثها فى فلسطين وبالتالى يصبح أول فيلم فلسطينى يقوم بإخراجه مصرى.

وتدور أحداث الفيلم حول أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منى والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها، حيث يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية عقمه، ويضم فريق عمل فيلم أميرة صبا مبارك وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائيًا فى دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذى سبق له التعاون مع دياب فى فيلم اشتباك، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب.